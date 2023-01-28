Может создавать угрозу: при каких условиях возможно наступление РФ на Запорожье и Херсонщине

Январь, 28 в 19:44

Сейчас на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска не могут осуществить штурмовых или наступательных действий из-за недостаточного количества сил.

В эфире украинского телемарафона Единые новости руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин объяснил, что происходит в Запорожской и Херсонской областях.

— Сейчас такого наступления пока не наблюдается, каких-то предпосылок для этого. Но именно на Запорожском направлении враг, создав определенную более усиленную группировку, есть возможность того, что в случае определенного усиления она может создавать определенную угрозу. Но на данный момент и в ближайшей перспективе такого развития событий не рассматривается. Пока что они осуществляют только контратаки и малые узконаправленные удары, — утверждает Ерин.

Ерин оценил, насколько высокая угроза, что на Херсонском направлении будут формироваться российские наступательные кампании.

Сейчас смотрят — На Херсонщине формирование каких-то ударных подразделений пока маловероятно, по крайней мере оно не наблюдается средствами нашей разведки. Но враг постоянно осуществляет перемещение своих войск и подразделений. Также огневых средств поражения, которыми он с разной интенсивностью, но продолжает наносить удары по населенным пунктам, — отметил он. Читайте Это очень большой шаг вперед: в ВСУ объяснили, почему важно сформировать первую в мире роту дронов

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