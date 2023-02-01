Январь, 31 в 23:43

Украина получила 33 балла из 100 возможных в рейтинге Индекса восприятия коррупции за 2022 год.

Соответствующую оценку опубликовала организация Transparency International 31 января.

В рейтинге по итогам 2022 года Украина заняла 116 место из 180 стран.

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— За последние 10 лет показатель Украины вырос на 8 баллов. Набранные Украиной баллы в 2022 году — это самый высокий показатель нашей страны со времени запуска обновленной методологии СРІ, — говорится в сообщении украинского филиала организации, Transparency International Ukraine.

Исследователи указывают, что в отчет не попали антикоррупционные скандалы, которые имели место в Украине в этом месяце. Впрочем, вероятно, они скажутся на результатах рейтинга по итогам 2023 года.

Отметим, что набранные Украиной 33 балла в 2022 году являются самым высоким показателем со времени запуска обновленной методологии СРІ. Таким образом за последние 10 лет показатель Украины вырос на 8 баллов.

Кроме Украины, 33 балла имеют Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл Украину опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне — все они имеют по 34 балла. А на балл меньше, чем Украина, — Доминиканская Республика, Кения и Нигер.

По сравнению с Россией Украина все выше и выше, поскольку страна-террорист в 2022 году потеряла 1 балл и с 28 баллами занимает 137 место в списке. Кроме этого, снова снизились баллы Венгрии — 42 балла (-1, 77 место), и Беларуси. Последняя в этом году потеряла 2 балла.

В то же время Польша потеряла 1 балл, но осталась лидером по показателям СРІ среди стран-соседей Украины: с 55 баллами Польша занимает 45 место. В то же время Словакия получила 1 балл и имеет 53 балла, когда же Румыния имеет 46 баллов (+1, 63 место). Молдова добавила больше всего — +3, и теперь с 39 баллами занимает 91 место.