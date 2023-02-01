Січень, 31 в 23:43

Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в рейтингу Індексу сприйняття корупції за 2022 рік.

Відповідну оцінку опублікувала організація Transparency International 31 січня.

У рейтингу за підсумками 2022 року Україна посіла 116 місце зі 180 країн.

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– За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Набрані Україною бали у 2022 році — це найвищий показник нашої країни з часу запуску оновленої методології СРІ, – йдеться у повідомленні української філії організації, Transparency International Ukraine.

Дослідники вказують, що у звіт не потрапили антикорупційні скандали, які мали місце в Україні цього місяця. Втім, ймовірно, вони позначаться на результатах рейтингу за підсумками 2023 року.

Зазначимо, що набрані Україною 33 бали у 2022 році є найвищим показником з часу запуску оновленої методології СРІ. Таким чином за останні 10 років показник України зріс на 8 балів.

Крім України, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал Україну випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне — всі вони мають по 34 бали. А на бал менше, ніж Україна, — Домініканська Республіка, Кенія та Нігер.

У порівнянні з Росією Україна все дедалі вище, оскільки країна-терорист у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку. Крім цього, знову знизилися бали Угорщини — 42 бали (-1, 77 місце), та Білорусі. Остання цьогоріч втратила 2 бали.

Водночас Польща втратила 1 бал, але залишилася лідеркою за показниками СРІ серед країн-сусідів України: з 55 балами Польща посідає 45 місце. Водночас Словаччина отримала 1 бал та має 53 бали, коли ж Румунія має 46 балів (+1, 63 місце). Молдова додала найбільше — +3, і тепер із 39 балами посідає 91 місце.