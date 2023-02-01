Украина готовится к масштабной эскалации со стороны России — возможно, даже в ближайшие две-три недели.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News.

По его словам, самые тяжелые бои еще впереди и следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.

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Он призвал западных союзников отправить больше оружия, включая истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании и истребители других партнеров.

— Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит учения и тренировки, — сказал Данилов.

Он не исключил возможности того, что президент России Владимир Путин предпримет еще одно нападение с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года — возможно, даже приуроченное к годовщине.

— Мы понимаем, что все находится на столе… Я могу сказать, что мы не исключаем никакого сценария в ближайшие две-три недели, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинские военные готовятся ко всем возможностям и на этот раз имеют значительно большую поддержку со стороны западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

— Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь, — отметил украинский чиновник.

При этом западные представители пока не видят признаков того, что Россия планирует что-то конкретно на 24 февраля.

— Традиционно они (Россия, — Ред.) пытаются делать что-то к датам. Украинцы тоже принадлежат к похожей культуре в этом отношении, но я не видел ничего с обеих сторон, что свидетельствовало бы о том, что у них есть какие-то планы, — отметил неназванный западный чиновник, которого цитирует Sky News.

Алексей Данилов добавил, что, по его мнению, примерно половина из более чем 320 тыс. солдат, мобилизованных Россией в сентябре прошлого года, будут участвовать во второй волне, когда бы она ни наступила.

При этом первая половина военнослужащих уже была переброшена в Украину для пополнения российских войск после того, как силы вторжения Москвы понесли значительные потери.

Тем не менее, секретарь СНБО предсказывает еще более кровавые дни впереди.

— Конечно. Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они произойдут в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне, — сказал Данилов.

Именно поэтому Украина просит западных партнеров прислать более смертоносное оружие как можно быстрее.

В последние дни Киев настаивает на том, чтобы Запад передал боевые самолеты.

— Было бы здорово, если бы это были истребители Typhoon. F-16 тоже подойдут. Любая помощь была бы кстати, — сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО отметил, что не только российские силы перевооружаются и готовятся к атаке.

— У нас есть свои планы, и они для нас ясны. Они не скрываются от наших главных партнеров: Великобритании, США и других стран, которые нам помогают. Мы будем следовать нашему плану, — сказал он, лишив планы в секрете.

В последнее время поступает все больше сообщений о том, что российский президент Владимир Путин готовится к повторному наступлению, которое может произойти с севера, юга и других регионов.

Факты ICTV собрали известную информацию и поговорили о возможном новом наступлении России с военными экспертами, чтобы понять, что готовит Россия для Украины в войне в 2023 году.

Фото: СНБО