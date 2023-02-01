Лютий, 01 в 1:32

Україна готується до масштабної ескалації з боку Росії – можливо, навіть у найближчі два-три тижні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю Sky News.

За його словами, найважчі бої ще попереду і наступні кілька місяців будуть вирішальними у визначенні перебігу війни.

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Він закликав західних союзників відправити більше зброї, зокрема винищувачі Typhoon Королівських ВПС Великої Британії та винищувачі інших партнерів.

– Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання і тренування, – сказав Данілов.

Він не виключив можливості того, що президент Росії Володимир Путін здійснить ще один напад із півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть приурочений до річниці.

– Ми розуміємо, що все знаходиться на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні, – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що українські військові готуються до всіх можливостей і цього разу мають значно більшу підтримку з боку західних партнерів, таких як Велика Британія, ніж 12 місяців тому.

– Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу, – зазначив український посадовець.

При цьому західні представники поки що не бачать ознак того, що Росія планує щось конкретно на 24 лютого.

– Традиційно вони (Росія, – Ред.) намагаються робити щось до дат. Українці теж належать до схожої культури в цьому відношенні, але я не бачив нічого з обох боків, що свідчило б про те, що в них є якісь плани, – зазначив неназваний західний чиновник, якого цитує Sky News.

Олексій Данилов додав, що, на його думку, приблизно половина з більш ніж 320 тис. солдатів, мобілізованих Росією у вересні минулого року, братимуть участь у другій хвилі, коли б вона не настала.

При цьому перша половина військовослужбовців уже була перекинута в Україну для поповнення російських військ після того, як сили вторгнення Москви зазнали значних втрат.

Проте секретар РНБО пророкує ще більш криваві дні попереду.

– Звичайно. Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні, – сказав Данілов.

Саме тому Україна просить західних партнерів надіслати більш смертоносну зброю якомога швидше.

Останніми днями Київ наполягає на тому, щоб Захід передав бойові літаки.

– Було б чудово, якби це були винищувачі Typhoon. F-16 теж підійдуть. Будь-яка допомога була б доречною, – сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що не тільки російські сили переозброюються і готуються до атаки.

– У нас є свої плани, і вони для нас зрозумілі. Їх не приховують від наших головних партнерів: Великої Британії, США та інших країн, які нам допомагають. Ми будемо слідувати нашому плану, – сказав він, тримаючи плани в секреті.

Останнім часом надходить дедалі більше повідомлень про те, що російський президент Володимир Путін готується до повторного наступу, який може відбутися з півночі, півдня та інших регіонів.

Факти ICTV зібрали відому інформацію і поговорили про можливий новий наступ Росії з військовими експертами, щоб зрозуміти, що готує Росія для України у війні 2023 року.

Фото: РНБО