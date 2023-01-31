Полномасштабная война в Украине длится уже 11 месяцев. Вооруженные силы Украины и народ ежедневно доказывают Путину, что он политический и стратегический бездарь с параноидальными амбициями. И который, по большому счету, так и ничего не получил в Украине, а только теряет.

Но несмотря на колоссальные потери в живой силе и вооружении, российский диктатор даже не думает о мире, а наоборот, готовится к новому наступлению.

Факты ICTV разбирались, когда Россия может начать новое наступление на Украину, и какие города могут оказаться под угрозой.

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Путин хотел захватить Киев за три дня – не удалось. Он периодически бьет ракетами и “шахедами” по столице и другим городам в надежде запугать украинцев, чтобы они потребовали от власти идти на уступки Путину. Однако все как раз наоборот – люди еще более уверены в том, что российского врага нужно уничтожать.

Следует заметить, что нам было бы сложнее отстаивать свою свободу и суверенитет без помощи Запада – современные системы противовоздушной обороны, тонны боеприпасов и другого вооружения позволяют не только отбиваться, но и идти в контрнаступления и возвращать свои территории.

Война в Украине продолжается уже 342-е сутки. И наверняка российский диктатор надеется перехватить инициативу и готовит новое большое наступление. Западные аналитики прогнозируют, что это возможно уже в феврале или марте 2023 года.

Что говорят о возможном новом наступлении на Западе и Украине?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Владимир Путин изменил свои цели в отношении войны – наоборот, идет активная подготовка к новому наступлению.

По его словам, никто пока не берется прогнозировать, когда закончится война.

— Но что мы знаем точно, это то, что эта агрессивная война спровоцирована Путиным. Это он решил ворваться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе, и это он может положить конец войне уже сегодня. Но мы не видим никаких признаков того, что он и власти в Москве готовятся к миру, – подчеркнул Столтенберг.

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис считает, что только огромное количество оружия и вооружения может повлиять на решение Кремля идти в новое наступление на Украину.

Война перешла в ту фазу, когда все сосредоточено на материальном обеспечении и логистике.

— Сейчас даже слепому видно, что они (россияне – Ред.) готовятся к новой волне наступления. И остановиться или изменить замысел они могут только при условии, что увидят, что Украина располагает достаточным количеством оборудования, амуниции, вооружения и подготовленным личным составом.

Украинская и британская разведки неоднократно отмечали, что в России могут готовиться к очередной волне мобилизации, а это свидетельствует о подготовке к новому наступлению на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявляет, что Россия сейчас готовит около 150 тыс. воинов, чтобы пойти в новое наступление. По его мнению, Путин готовится к 24 февраля, потому что россиянам к годовщине этой войны нужно хоть о чем-то отчитаться.

В России вообще любят привязываться к датам.

— Здесь нет никакой тайны, что они на 24 февраля готовятся к новой волне, как они говорят, — отметил секретарь СНБО.

А еще Данилов заявил, что сейчас оснащение наших войск уже не такое, как в феврале 2022 года.

Бывший командующий сухопутными силами вооруженных сил Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия накапливает войска в районах Брянска, Курска и Воронежа, и поэтому наступление может начаться именно оттуда. И такая вероятность достаточно высока.

О возможном наступлении россиян не раз говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Потери РФ в войне в Украине

По данным сводок Генерального штаба ВСУ, в последние недели российская армия несет значительные потери в живой силе. Так, в период с 18 по 31 января Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 10 550 захватчиков.

Приблизительное количество ликвидированного врага составляет — 127 500 человек:

31 января – 850

30 января – 490

29 января – 650

28 января – 800

27 января – 850

26 января – 780

25 января – 910

24 января – 690

23 января – 720

22 января – 600

21 января – 860

20 января – 770

19 января – 760

18 января – 820

Что касается вооружения, то у российской армии с начала войны минус: 3201 танк, 6378 БМП, 2197 артиллерийских систем, 454 РСЗО, 221 средство ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1951 БПЛА, 796 крылатых ракет, 18 кораблей и катеров и 5248 другой специальной техники.

Подготовка ко вторжению продолжается

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что россияне активно готовятся к новому наступлению, в стране продолжается мобилизация. Кроме того, Путин переводит экономику России на военные рельсы. Идет подготовка к активизации боевых действий на востоке, северо-юго-востоке — а это Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская области.

– Активность врага может возрасти весной, когда можно будет применять бронетехнику, в том числе танки и БМП. Пока трудно стопроцентно спрогнозировать какую-то дату наступления — это может быть и конец февраля, и март, и начало апреля, — подчеркнул Мусиенко.

Что касается запасов боеприпасов, то, несмотря на шквальные артиллерийские обстрелы в 2022 году, которыми оккупанты покрывали украинскую землю, Россия все еще имеет запасы — их значительно меньше, но они все еще есть. Кроме того, в стране начали производить снаряды.

Сейчас Россия активно ищет боеприпасы в Беларуси. Возможно, снаряды приходят и из Северной Кореи, о чем заявляют США и НАТО. А еще Россия отчасти пытается найти помощь в Иране.

Куда оккупанты могут пойти в новое наступление?

На вопрос, куда могут попытаться пойти оккупанты, Александр Мусиенко ответил, что вряд ли это будут большие города, такие как Харьков или Запорожье, хотя это прифронтовые города.

– Пока рано говорить о возможном наступлении врага на большие города. Хотя такие планы он не оставляет, — подчеркнул Мусиенко.

Если говорить о северо-восточном направлении, задача захватчиков — отбросить наши силы и остановить наше наступление на Кременную — оккупанты хотят восстановить полноценный контроль над Луганской областью.

Также враг попытается с севера зайти в наш тыл — это район Купянска Харьковской области — и продвигаться на Лиман в Донецкой области.

Еще враг, очевидно, может пойти на направление Краматорск-Константиновка, чтобы попытаться захватить всю Донецкую область. А еще под прицелом россиян – юг – что также может помочь в захвате Донецкой области и попытке помешать ВСУ подготовить контрнаступление.

– Если же врагу удастся преуспеть на этих направлениях, расширить свой плацдарм, то тогда захватчики смогут попробовать пойти на Запорожскую область, – подытожил военный эксперт Александр Мусиенко.

Донецкая область – основное направление для наступления

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что России не так-то легко будет начать новое масштабное наступление на Украину, ведь для этого нет достаточного ресурса.

В комментарии Фактам ICTV Александр Коваленко отметил, что сейчас враг может наступать на Донецкую область. Идти на Луганскую, Запорожскую или левобережье Херсона россияне не могут. Также маловероятна атака из Беларуси.

– Если говорить о наступательных действиях на Чернигов, Сумы или Харьков, то в этих областях вдоль государственной границы обустроены усиленные линии обороны, – заявил Александр Коваленко.

Чтобы пойти в наступление на эти регионы, у россиян должно быть от 30 до 40 БТРг на каждую из областей — это примерно 30-35 тыс. человек. Следовательно, на территории этих областей Путин должен сосредоточить 90-120 тыс. солдат. А это только подразделения для наступления. Есть еще медики, технические и логистические подразделения.

— То есть это значительное скопление войск, которое мы наблюдали с октября 2021-го по февраль 2022 года. Но сейчас этого не происходит. Следовательно, о наступлении на эти направления мы не можем говорить. Поэтому единственное направление – это Донецкая область, а именно: направление Бахмута, Авдеевки, Угледара и тому подобное, – подчеркнул военный эксперт.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия для наступления готовит 200 тысяч личного состава. А Александр Коваленко отмечает, что такое количество “в кармане не спрятать”.

— Если они (россияне — Ред.) и имеют 200 тысяч, в чем я очень сомневаюсь, то только перевозить их до границы с Украиной будут два месяца. О каком 24 февраля может идти речь? И это если не говорить о слаживании, обеспечении войск, минимальной базовой подготовке, — заявил Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель также отмечает рекордные потери россиян в январе 2023 года — это более 20 тыс. личного состава. А еще нам неизвестно, сколько за январь раненых и пленных оккупантов — это могут быть и 30, и 40 тысяч.

– Итак, фактически от 50 до 60 тысяч – это январские потери российских оккупантов. То есть они уже не будут участвовать в боевых действиях… А набрать новых 200 тыс. не так уж и легко, и этого не скроешь, — подчеркнул Александр Коваленко.

Как заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов, новое наступление россиян – это вызов для Украины, однако украинцы, без сомнения, его выдержат. Еще год назад мы были один на один с агрессором, а сегодня совершенно другая ситуация – Украина получает мощную помощь со всего мира.

Он отметил, что следует понимать, какие вызовы нас ждут, ВСУ к этому готовятся, однако следует верить и в нашу победу.