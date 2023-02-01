Февраль, 01 в 14:56

Бывших менеджеров ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении 40 млрд грн.

По данным следствия, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.

В целом речь идет о 10 эпизодах преступной деятельности. Среди них — “вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов”.

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В рамках расследования СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах.

По результатам следственных действий руководству Укртатнафты объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений.

Присвоение 40 млрд грн на Укрнафта и Укртатнафта: СБУ провела обыски / 3 фотографии

В СБУ напомнили, что в ноябре 2022 года не допустили дестабилизации работы Укрнафты и Укртатнафты и обеспечили их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

Ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил обыски в доме олигарха Игоря Коломойского по делу об Укрнафте.