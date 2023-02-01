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Факты / Україна

Присвоение 40 млрд грн на Укрнафта и Укртатнафта: СБУ провела обыски

Валентина Летяк, редактор ленты
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Фото: СБУ

Бывших менеджеров ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении 40 млрд грн.

По данным следствия, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.

В целом речь идет о 10 эпизодах преступной деятельности. Среди них — “вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов”.

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В рамках расследования СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах.

По результатам следственных действий руководству Укртатнафты объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений.

Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Присвоение 40 млрд грн на Укрнафта и Укртатнафта: СБУ провела обыски / 3 фотографии

В СБУ напомнили, что в ноябре 2022 года не допустили дестабилизации работы Укрнафты и Укртатнафты и обеспечили их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

Ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил обыски в доме олигарха Игоря Коломойского по делу об Укрнафте.

Источник: СБУ
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