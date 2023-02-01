Колишніх менеджерів ПАТ Укрнафта та ПАТ Укртатнафта Служба безпеки України викрила на привласненні 40 млрд грн.

За даними слідства, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Загалом йдеться про 10 епізодів злочинної діяльності. Серед них – “виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів”.

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У рамках розслідування СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах.

За результатами слідчих дій керівництву Укртатнафти оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта та Укртатнафта: СБУ провела обшуки / 3 фотографии

В СБУ нагадали, що у листопаді 2022 року не допустили дестабілізації роботи Укрнафти та Укртатнафти та забезпечили їх передання до державної власності у робочому стані.

Раніше глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія підтвердив обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі щодо Укрнафти.