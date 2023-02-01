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Факти / Україна

Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта та Укртатнафта: СБУ провела обшуки

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Фото: СБУ

Колишніх менеджерів ПАТ Укрнафта та ПАТ Укртатнафта Служба безпеки України викрила на привласненні 40 млрд грн.

За даними слідства, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Загалом йдеться про 10 епізодів злочинної діяльності. Серед них – “виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів”.

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У рамках розслідування СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах.

За результатами слідчих дій керівництву Укртатнафти оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта
Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта та Укртатнафта: СБУ провела обшуки / 3 фотографии

В СБУ нагадали, що у листопаді 2022 року не допустили дестабілізації роботи Укрнафти та Укртатнафти та забезпечили їх передання до державної власності у робочому стані.

Раніше глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія підтвердив обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі щодо Укрнафти.

Джерело: СБУ
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