Гайдай о подготовке РФ к наступлению на Луганщине: Враг ищет слабые места в нашей обороне
На Луганщине ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой. В то же время оккупанты пытаются найти слабые места в нашей обороне, поэтому увеличили количество обстрелов и атак на направлении Сватово — Кременная.
Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, это фактически подтверждает планы врага по наступлению на восточном направлении в феврале.
— Ждем в феврале окончания подготовки на различных базах подготовки тех оккупантов, которых понабирали недавно по всей РФ. Как раз где-то две-три недели на то, чтобы они закончили обучение, и несколько недель на то, чтобы их перебросить в Луганскую область, — добавил Гайдай.
Глава Минобороны Алексей Резников прогнозирует, что РФ может пойти в новое наступление примерно 24 февраля.
По его мнению, оккупанты могут попробовать наступление по двум направлениям — это может быть Донбасс или Юг.
Фото: Сергуй Гайдай