Гайдай о подготовке РФ к наступлению на Луганщине: Враг ищет слабые места в нашей обороне

Февраль, 02 в 11:29

На Луганщине ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой. В то же время оккупанты пытаются найти слабые места в нашей обороне, поэтому увеличили количество обстрелов и атак на направлении Сватово — Кременная.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, это фактически подтверждает планы врага по наступлению на восточном направлении в феврале.

Сейчас смотрят — Ждем в феврале окончания подготовки на различных базах подготовки тех оккупантов, которых понабирали недавно по всей РФ. Как раз где-то две-три недели на то, чтобы они закончили обучение, и несколько недель на то, чтобы их перебросить в Луганскую область, — добавил Гайдай. Читайте И денег не дают, и не отпускают: в Луганской области у 300 оккупантов закончились контракты Глава Минобороны Алексей Резников прогнозирует, что РФ может пойти в новое наступление примерно 24 февраля. По его мнению, оккупанты могут попробовать наступление по двум направлениям — это может быть Донбасс или Юг. Фото: Сергуй Гайдай

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