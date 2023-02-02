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Факты / Україна

Гайдай о подготовке РФ к наступлению на Луганщине: Враг ищет слабые места в нашей обороне

Валентина Летяк, редактор ленты
Сергій Гайдай глава Луганської ОВА

На Луганщине ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой. В то же время оккупанты пытаются найти слабые места в нашей обороне, поэтому увеличили количество обстрелов и атак на направлении Сватово — Кременная.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, это фактически подтверждает планы врага по наступлению на восточном направлении в феврале.

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— Ждем в феврале окончания подготовки на различных базах подготовки тех оккупантов, которых понабирали недавно по всей РФ. Как раз где-то две-три недели на то, чтобы они закончили обучение, и несколько недель на то, чтобы их перебросить в Луганскую область, — добавил Гайдай.

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Глава Минобороны Алексей Резников прогнозирует, что РФ может пойти в новое наступление примерно 24 февраля.

По его мнению, оккупанты могут попробовать наступление по двум направлениям — это может быть Донбасс или Юг.

Фото: Сергуй Гайдай

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