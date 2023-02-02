Министр обороны Алексей Резников считает, что Российская Федерация может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сказал в эфире французского телеканала BFM TV.

По словам Резникова, сейчас, спустя почти год войны, Украина не может потерять инициативу на фронте.

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— Учитывая, что они (русские, — Ред.) живут символизмом, они попытаются что-то предпринять примерно 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага, — оценил возможность нового нападения Алексей Резников.

Он также отметил, что Кремль ранее официально заявил о мобилизации 300 тыс. солдат. Хотя на самом деле — это может быть 500 тыс.

— Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше, — заявил министр.

По мнению Алексея Резникова, российские вооруженные силы могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг.

Это сценарий, к которому готовится Киев, и который побуждает президента Владимира Зеленского просить еще больше вооружения у союзников по НАТО.

— Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага. На войне все решает инициатива, — сказал BFMTV министр Алексей Резников.

Напомним, что война в Украине длится 344 дня.