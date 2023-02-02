Гайдай про підготовку РФ до наступу на Луганщині: Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні
На Луганщині ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою. Водночас окупанти намагаються знайти якість слабкі місця в нашій обороні, тому збільшили кількість обстрілів та атак на напрямку Сватове – Кремінна.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, це фактично підтверджує плани ворога щодо наступу на східному напрямку в лютому.
– Чекаємо у лютому закінчення підготовки на різних базах підготовки тих окупантів, яких понабирали нещодавно по всій РФ. Якраз десь два-три тижні на те, щоб вони закінчили навчання, та кілька тижнів на те, щоб їх перекинути в Луганську область, – додав Гайдай.
Глава Міноборони Олексій Резніков прогнозує, що РФ може піти у новий наступ приблизно 24 лютого.
На його думку, окупанти можуть спробувати наступ за двома напрямками – це може бути Донбас або Південь.
Фото: Сергій Гайдай