Гайдай про підготовку РФ до наступу на Луганщині: Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні

Лютий, 02 в 11:29

На Луганщині ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою. Водночас окупанти намагаються знайти якість слабкі місця в нашій обороні, тому збільшили кількість обстрілів та атак на напрямку Сватове – Кремінна.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, це фактично підтверджує плани ворога щодо наступу на східному напрямку в лютому.

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– Чекаємо у лютому закінчення підготовки на різних базах підготовки тих окупантів, яких понабирали нещодавно по всій РФ. Якраз десь два-три тижні на те, щоб вони закінчили навчання, та кілька тижнів на те, щоб їх перекинути в Луганську область, – додав Гайдай.

Глава Міноборони Олексій Резніков прогнозує, що РФ може піти у новий наступ приблизно 24 лютого.

На його думку, окупанти можуть спробувати наступ за двома напрямками – це може бути Донбас або Південь.

Фото: Сергій Гайдай