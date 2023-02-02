Украина подписала соглашение с ЕС об участии в программе Единый рынок

Февраль, 02 в 19:58

В четверг, 2 февраля, Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе Единый рынок.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Бюджет программы составляет €4,2 млрд, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики, — сказал он.

Программа ЕС Единый рынок рассчитана на семь лет (с 2021 по 2027 год).

Сейчас смотрят

Она призвана упростить доступ к рынкам стран ЕС, способствовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

Программа будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства. Среди прочего предполагается участие в Европейской сети предприятий (EEN), программе Эразмус для молодых предпринимателей, совместных кластерных инициативах.