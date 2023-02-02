Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина подписала соглашение с ЕС об участии в программе Единый рынок

Валентина Чорна, редактор ленты
Шмигаль, Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

В четверг, 2 февраля, Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе Единый рынок.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Бюджет программы составляет €4,2 млрд, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики, — сказал он.

Программа ЕС Единый рынок рассчитана на семь лет (с 2021 по 2027 год).

Сейчас смотрят

Она призвана упростить доступ к рынкам стран ЕС, способствовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

Программа будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства. Среди прочего предполагается участие в Европейской сети предприятий (EEN), программе Эразмус для молодых предпринимателей, совместных кластерных инициативах.

Читайте
Приложим все усилия: Шмыгаль объяснил свои слова о вступлении Украины в ЕС в течение двух лет

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка