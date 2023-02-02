Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі Єдиний ринок

У четвер, 2 лютого, Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі Єдиний ринок.

Про це під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Бюджет програми становить €4,2 млрд, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки, – сказав він.

Програма ЄС Єдиний ринок розрахована на сім років (з 2021 по 2027 роки).