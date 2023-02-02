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Факти / Україна

Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі Єдиний ринок

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Шмигаль, Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У четвер, 2 лютого, Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі Єдиний ринок.

Про це під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Бюджет програми становить €4,2 млрд, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки, – сказав він.

Програма ЄС Єдиний ринок розрахована на сім років (з 2021 по 2027 роки).

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Вона покликана спростити доступ до ринків країн ЄС, сприяти бізнесу та його розвитку, конкурентоспроможності й стійкості компаній та цілих секторів економіки.

Програма допомагатиме розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства. Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі підприємств (EEN), програмі Еразмус для молодих підприємців, спільних кластерних ініціативах.

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