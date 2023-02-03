840 убитых оккупантов и минус один самолет: потери РФ на 3 февраля
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 840 российских оккупантов.
Общие потери армии РФ за 345 дней полномасштабной войны достигли уже около 129 870.
Потери РФ на 3 февраля
- особового складу – близько 129 870 (+840),
- танків ‒ 3 215 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6),
- артилерійських систем – 2 215 (+3),
- реактивних систем залпового вогню – 460 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 222,
- літаків – 294 (+1),
- гелікоптерів – 284,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),
- крилатих ракет 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4),
- спеціальної техніки – 202 (+2).
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