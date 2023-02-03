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Факты / Україна

840 убитых оккупантов и минус один самолет: потери РФ на 3 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 840 российских оккупантов.

Общие потери армии РФ за 345 дней полномасштабной войны достигли уже около 129 870.

Потери РФ на 3 февраля

  • особового складу – близько 129 870 (+840),
  • танків ‒ 3 215 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6),
  • артилерійських систем – 2 215 (+3),
  • реактивних систем залпового вогню – 460 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 222,
  • літаків – 294 (+1),
  • гелікоптерів – 284,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),
  • крилатих ракет 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4),
  • спеціальної техніки – 202 (+2).

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