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Факти / Україна

840 вбитих окупантів та мінус один літак: втрати РФ на 3 лютого

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби українські захисники знищили 840 російських окупантів.

Загальні втрати армії РФ за 345 днів повномасштабної війни сягнули вже близько 129 870.

Крім того, Збройні сили України 2 лютого спалили чотири танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, дві одиниці реактивних систем залпового вогню та чотири одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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У небі над Україною українські військові приземлили один літак та безпілотник (імовірно, типу Мерлін).

Втрати РФ на 3 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 129 870 (+840),
  • танків ‒ 3 215 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6),
  • артилерійських систем – 2 215 (+3),
  • реактивних систем залпового вогню – 460 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 222,
  • літаків – 294 (+1),
  • гелікоптерів – 284,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4),
  • спеціальної техніки ‒ 202 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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