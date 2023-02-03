840 вбитих окупантів та мінус один літак: втрати РФ на 3 лютого
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби українські захисники знищили 840 російських окупантів.
Загальні втрати армії РФ за 345 днів повномасштабної війни сягнули вже близько 129 870.
Крім того, Збройні сили України 2 лютого спалили чотири танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, дві одиниці реактивних систем залпового вогню та чотири одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
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У небі над Україною українські військові приземлили один літак та безпілотник (імовірно, типу Мерлін).
Втрати РФ на 3 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 129 870 (+840),
- танків ‒ 3 215 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6),
- артилерійських систем – 2 215 (+3),
- реактивних систем залпового вогню – 460 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 222,
- літаків – 294 (+1),
- гелікоптерів – 284,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),
- крилатих ракет ‒ 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4),
- спеціальної техніки ‒ 202 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.