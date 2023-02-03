840 вбитих окупантів та мінус один літак: втрати РФ на 3 лютого

Лютий, 03 в 8:13

Упродовж минулої доби українські захисники знищили 840 російських окупантів.

Загальні втрати армії РФ за 345 днів повномасштабної війни сягнули вже близько 129 870.

Крім того, Збройні сили України 2 лютого спалили чотири танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, дві одиниці реактивних систем залпового вогню та чотири одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

У небі над Україною українські військові приземлили один літак та безпілотник (імовірно, типу Мерлін).

Втрати РФ на 3 лютого 2023

особового складу ‒ близько 129 870 (+840),

танків ‒ 3 215 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6),

артилерійських систем – 2 215 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 460 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 222,

літаків – 294 (+1),

гелікоптерів – 284,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1),

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4),

спеціальної техніки ‒ 202 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.