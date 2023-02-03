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Факты / Україна

США объявили новый пакет оружия для Украины более чем на $2 млрд

Валентина Чорна, редактор ленты
прапор США

В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет оружия для Украины более чем на $2 млрд.

Поддержка включает в себя противотанковые ракеты Javelin, комплексы ПВО Hawk, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты большой дальности для HIMARS.

Полный список оружия, которое Украина получит от США:

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  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • дополнительные 120-мм минометные снаряды;
  • 190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
  • 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тыс. противотанковых ракет;
  • противопехотные мины Claymore;
  • зимнее снаряжение и так далее;
  • два комплекса ПВО HAWK;
  • зенитные оружия и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
  • оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
  • средства для борьбы с дронами;
  • четыре радара;
  • 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
  • беспилотники Puma;
  • высокоточные ракеты;
  • медикаменты;
  • оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.

Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения РФ достигла $29,3 млрд.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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