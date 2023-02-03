США объявили новый пакет оружия для Украины более чем на $2 млрд

Февраль, 03 в 19:11

В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет оружия для Украины более чем на $2 млрд.

Поддержка включает в себя противотанковые ракеты Javelin, комплексы ПВО Hawk, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты большой дальности для HIMARS.

Полный список оружия, которое Украина получит от США:

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дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тыс. противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение и так далее;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитные оружия и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.

Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения РФ достигла $29,3 млрд.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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