США объявили новый пакет оружия для Украины более чем на $2 млрд
В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет оружия для Украины более чем на $2 млрд.
Поддержка включает в себя противотанковые ракеты Javelin, комплексы ПВО Hawk, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты большой дальности для HIMARS.
Полный список оружия, которое Украина получит от США:
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- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- дополнительные 120-мм минометные снаряды;
- 190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
- 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
- 250 систем Javelin;
- 2 тыс. противотанковых ракет;
- противопехотные мины Claymore;
- зимнее снаряжение и так далее;
- два комплекса ПВО HAWK;
- зенитные оружия и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
- оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
- средства для борьбы с дронами;
- четыре радара;
- 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
- беспилотники Puma;
- высокоточные ракеты;
- медикаменты;
- оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.
Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения РФ достигла $29,3 млрд.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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