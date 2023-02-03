Саммит Украина-ЕС и начало учений на Leopard 2: что происходит на 345-й день войны (онлайн)

2 февраля Украина подписала соглашение с ЕС об участии в программе Единый рынок. Уже 3 февраля ожидается проведение в Киеве саммита Украина-ЕС;

Евросоюз выделил €500 млн военной помощи Украине и €45 млн для тренировочной миссии;

В МОК заявили, что пока преждевременно говорить о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024;

В Генштабе ВСУ заявили, что российская армия готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов и дамб на Харьковщине.