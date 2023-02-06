Польша призывает принять решение по истребителям для Украины на Мюнхенской конференции

Февраль, 06 в 13:21

Польша выступила за то, чтобы западные лидеры не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, но и приняли решение по этому вопросу.

Об этом посол Польши в Германии Дариуш Павел сообщил в интервью изданию RND.

– Что касается вопроса истребителей, то Польша не хочет быть в этом вопросе одна, мы считаем, что это решение должно быть принято западными союзниками единогласно, – заявил дипломат.

По его словам, необходимо использовать любые возможности для соответствующих консультаций, причем как можно скорее.

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– Политика колебаний и промедлений, как в случае с основным боевым танком Leopard 2, контрпродуктивна. У нас есть поговорка: если ты даешь быстро, ты даешь дважды, – подчеркнул Павел.

Он напомнил, что до Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля, осталось всего 14 дней.

– Мы предложили, чтобы главы государств и правительств, которые там соберутся, не только обсудили этот вопрос, но и приняли соответствующее решение, – заявил он.

Кроме того, по словам посла, было бы целесообразным, если бы президенты Польши, Франции и канцлер Германии встретились вместе в формате Веймарского треугольника, показывая таким образом, что европейские сторонники Украины сплочены.

– Мы всегда готовы и к двустороннему разговору с Германией. У Польши есть несколько десятков истребителей советской разработки, как МИГ-21, так и СУ-22. Но, как я уже сказал, мы хотим иметь единый подход к этому вопросу с нашими партнерами в ЕС и НАТО, – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление большего количества оружия Украине. Находясь в Вашингтоне и отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Киеву всех необходимых видов оружия.

Между тем министр обороны Великобритании Бен Воллес сказал, что считает, что отправка Украине истребителей не была бы “правильным подходом”, однако добавил, что окончательного решения по этому поводу пока нет.

Источник: RND