Лютий, 06 в 13:21

Польща виступила за те, щоб західні лідери не просто обговорили можливість передання винищувачів Україні на Мюнхенській конференції з безпеки, а й ухвалили рішення з цього питання.

Про це посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось повідомив в інтерв’ю виданню RND.

– Що стосується передання винищувачів, то Польща не хоче бути в цьому питанні наодинці, ми вважаємо, що це рішення має бути ухвалено західними союзниками одностайно – заявив дипломат.

За його словами, необхідно використовувати будь-які можливості задля відповідних консультацій, причому – якомога швидше.

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– Політика вагань і зволікань, як у випадку з основним бойовим танком Leopard 2, є контрпродуктивною. У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі, – наголосив Павлось.

Він нагадав, що до Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться з 17 до 19 лютого, залишилося лише 14 днів.

– Ми запропонували, щоб глави держав і урядів, які зберуться там, не лише обговорили це питання, а й ухвалили відповідне рішення, – заявив він.

Крім того, за словами посла, було б доцільно, якби президенти Польщі, Франції та канцлер Німеччини зустрілися разом у форматі Веймарського трикутника, показуючи таким чином, що європейські прихильники України згуртовані.

– Ми завжди готові й до двосторонньої розмови з Німеччиною. Польща має кілька десятків винищувачів радянської розробки, як МІГ-21, так і СУ-22. Але, як я вже сказав, ми хочемо мати єдиний підхід до цього питання з нашими партнерами в ЄС і в НАТО, – сказав дипломат.

Раніше повідомлялось, що експрем’єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання більшої кількості зброї Україні. Перебуваючи у Вашингтоні та відповідаючи на запитання про ситуацію з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Києву усіх потрібних видів зброї.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що вважає, що надсилання Україні винищувачів не було б “правильним підходом”, проте додав, що остаточного рішення з цього приводу поки що немає.

Джерело: RND