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Факты / Україна

Россия планирует снова провести “выборы” по присоединению территорий Украины — разведка Британии

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия планирует снова провести “выборы” по присоединению территорий Украины — разведка Британии
Фото: Depositphotos

В Кремле намерены продолжать русификацию оккупированных территорий. С помощью псевдовыборов хотят легализовать захват части Украины.

Об этом в Twitter пишет Министерство обороны Великобритании.

— 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на “присоединенных” территориях Украины 10 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что проведение выборов в  день голосования всей России свидетельствует о стремлении РФ представить территории как неотъемлемые части России.

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Кроме того, это является продолжением усилий по русификации оккупированных территорий, включающих изменение системы образования, связи и транспорта.

— Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию, — подчеркивают в министерстве.

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