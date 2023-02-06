Россия планирует снова провести “выборы” по присоединению территорий Украины — разведка Британии

Февраль, 06 в 9:48

В Кремле намерены продолжать русификацию оккупированных территорий. С помощью псевдовыборов хотят легализовать захват части Украины.

Об этом в Twitter пишет Министерство обороны Великобритании.

— 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на “присоединенных” территориях Украины 10 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что проведение выборов в день голосования всей России свидетельствует о стремлении РФ представить территории как неотъемлемые части России.

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Кроме того, это является продолжением усилий по русификации оккупированных территорий, включающих изменение системы образования, связи и транспорта.