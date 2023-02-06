Росія планує знову провести “вибори” з приєднання територій України – розвідка Британії

Лютий, 06 в 9:48

У Кремлі мають намір продовжувати русифікацію окупованих територій. За допомогою псевдовиборів хочуть легалізувати захоплення частини України.

Про це у Twitter пише Міністерство оборони Великої Британії.

– 1 лютого 2023 року голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що регіональні вибори відбудуться на “приєднаних” територіях України 10 вересня 2023 року, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що проведення виборів у день голосування всієї Росії свідчить про прагнення РФ подати території як невід’ємні частини Росії.

Зараз дивляться Читайте Відволікти від мобілізації чи підняти рейтинг: чому Путін провів псевдореферендуми Крім того, це продовжує зусилля з русифікації окупованих територій, які включають зміну систем освіти, зв’язку та транспорту. – Незважаючи на те, що у Росії виборцям більше не доступний значний демократичний вибір навіть на регіональних виборах, лідери, найімовірніше, висунуть аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію, – наголошують у міністерстві.

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