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Украинские военные в Британии учатся вести бои в городе – Генштаб

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украинские военные в Британии учатся вести бои в городе – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В рамках военной подготовки в Британии украинские защитники изучают порядок подхода и проникновения личного состава в здание. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Под руководством инструкторов третьего батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных сил Канады украинские военные учились тому, как правильно вести боевые действия в урбанизированной местности.

Украинские военные в Британии учатся вести бои в городе – Генштаб / 4 фотографии

– Военнослужащие Вооруженных сил Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев, и обеспечить их оперативную готовность, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные прибыли на обучение на САУ AS90 в Британию.

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Кроме того, сегодня украинские военные должны приступить к обучению на немецких танках Leopard.

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Источник: Генштаб ВСУ
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