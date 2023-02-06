Украинские военные в Британии учатся вести бои в городе – Генштаб
В рамках военной подготовки в Британии украинские защитники изучают порядок подхода и проникновения личного состава в здание. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Под руководством инструкторов третьего батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных сил Канады украинские военные учились тому, как правильно вести боевые действия в урбанизированной местности.
– Военнослужащие Вооруженных сил Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев, и обеспечить их оперативную готовность, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские военные прибыли на обучение на САУ AS90 в Британию.
Кроме того, сегодня украинские военные должны приступить к обучению на немецких танках Leopard.