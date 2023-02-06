Лютий, 06 в 17:48

В рамках військової підготовки у Британії українські захисники вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлі. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під керівництвом інструкторів третього батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних сил Канади українські військові навчались тому, як правильно вести бойові дії в урбанізованій місцевості.

Українські військові в Британії вчаться вести бої в місті – Генштаб / 4 фотографии

– Військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що українські військові прибули на навчання на САУ AS90 у Британію.

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Крім того, сьогодні українські військові мають розпочати навчання на німецьких танках Leopard.