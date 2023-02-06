Как РФ с помощью обычных чипов для смартфонов убивает украинцев

Для производства новых ракет и БПЛА Россия использует коммерческие (бытовые) чипы, которые производят компании в США и Европе. Такие чипы приносят пользу оборонке государства-террориста, ведь поддерживают российскую навигационную систему ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система).

Для военных целей ее начали разрабатывать еще в СССР в 70-х – для конкурирования с американской GPS. Именно с помощью системы ГЛОНАСС вражеские ракеты и беспилотники попадают в воздушное пространство Украины и ориентируются в нем.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало список иностранных компаний, которые продолжают производить чипы, поддерживающие ГЛОНАСС. Таких компаний по меньшей мере 13 в США и ЕС.

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В декабре 2022 года британский аналитический центр RUSI опубликовал расследование, где раскрыл схему закупки западной микроэлектроники, которая используется разработчиками российских дронов Орлан-10. Одним из участников расследования стал Совет экономической безопасности Украины (СЭБ).

По словам одного из инициаторов бойкота производителей таких чипов, нардепа Ярослава Юрчишина: главная цель состоит не в бойкотировании производства самой микроэлектроники, а в бойкотировании поддержки системы ГЛОНАСС, которую Россия использует в войне против Украины.

— Мы уже добились того, чтобы страны Запада не продавали такие чипы России. Но теперь мы должны добиться того, чтобы в этих чипах не использовалась технология привязки к ГЛОНАССу. А теперь представьте себе, что швейцарцы, американцы, канадцы, тайваньцы, делающие микроэлектронику с привязкой к ГЛОНАССу, заберут поддержку этой навигационной системы. Они (россияне, – Ред.) не смогут координировать через свою систему, им для этого придется использовать систему европейского союза Galileo, китайскую BeiDou или американскую GPS. А это опять-таки возможность закрыть им глаза полностью, – говорит Ярослав Юрчишин.

Из-за санкций Россия уже не может напрямую покупать такие чипы. Однако легко это делает через страны-посредницы. Более того, похожие чипы свободно продают в интернете. Производители считают их не военной микроэлектроникой, а коммерческой, то есть бытовой, потому что они предназначены для смартфонов или фитнес-трекеров. Но у россиян такие гражданские технологии легко становятся инструментом для убийства украинцев, отмечает проектный менеджер компании Truman Денис Гутик.

— Здесь нужно апеллировать к проблеме, а не к производителю. Как я сказал, проблема гораздо более глубокая и многоуровневая. Во-первых, это определенные пробелы в экспортном контроле, во-вторых, это вообще подход к коммерческой микроэлектронике. Долгое время коммерческая микроэлектроника воспринималась лишь как положительная, движущая сила развития и прогресса. Сейчас мы видим, что коммерческая микроэлектроника, чип, который может использоваться в смартфоне, легко используется государствами-террористами в производстве, например, дрона-камикадзе. То есть ситуация в этой сфере изменилась, и на эту проблему следует обращать внимание, — отмечает Денис Гутик.

По словам экспертов, наводя ракеты, россияне используют и другие навигационные системы: такие как GPS, Galileo и BeiDou. Но потеряв контроль над собственной системой навигации ГЛОНАСС, оккупантам будет куда сложнее запускать ракеты, убежден эксперт Совета экономической безопасности Украины Антон Микитюк.

– Большая проблема заключается в том, что все эти чипы – коммерческие. То есть бытовые. Они стоят в телефонах, фитнес-браслетах. Их можно найти в любом другом оборудовании. И эти чипы тоже продаются на маркетплейсах: е-Bay, Amazon, Aliexpress. Производители делают их, чтобы они были применимы ко всем сферам. И россияне используют сейчас именно коммерческие чипы, поскольку, начиная с 2014 года, стали вводиться санкции на военные чипы и чипы двойного назначения. И сейчас эти санкции становятся все более жесткими. Но мы должны понимать, что если сейчас производители чипов скажут, что они отказываются поддерживать ГЛОНАСС, то все равно уже есть партии произведенных чипов. До замены этих чипов новыми форматами, без поддержки ГЛОНАССа, понадобится примерно 2-3 года. Пока они выйдут из оборота и появятся новые чипы без поддержки этой системы, – говорит Антон Микитюк.

Сейчас украинские власти совместно с Советом экономической безопасности на международном уровне апеллируют и к самим производителям чипов, и к правительственным организациям тех государств, где они производятся, чтобы побуждать их к блокированию поддержки ГЛОНАССа, добавляет нардеп Ярослав Юрчишин.