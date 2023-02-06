Як РФ за допомогою звичайних чіпів для смартфоні вбиває ракетами українців

Для виробництва нових ракет та БПЛА Росія використовує комерціні (побутові) чипи, які продукують компанії у США та Європі. Такі чипи несуть користь для оборонки держави-терориста, адже підтримують російську навігаційну систему ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система). Для військових цілей її почали розробляти ще в СРСР у 70-х – як конкурентку американській GPS. Саме за допомогою системи ГЛОНАСС, ворожі ракети та безпілотники потрапляють у повітряний простір України та орієнтуються у ньому.

Раніше, Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало список іноземних компаній, які продовжують виробляти чипи, які підтримують ГЛОНАСС, таких компаній щонайменше 13 у США та ЄС.

У грудні 2022-го британський аналітичний центр RUSI опублікував розслідування, де розкрив схему закупівлі західної мікроелектроніки, що використовується розробниками російських дронів Орлан-10. Одним з учасників розслідування стала Рада економічної безпеки України (РЕБ).

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За словами одного з ініціаторів бойкоту виробників таких чипів, нардепа Ярослава Юрчишина: головна мета полягає не у бойкотуванні виробництва самої мікроелектроніки, а у бойкотуванні підтримки системи ГЛОНАСС, яку Росія використовує у війні проти України.

– Ми вже добилися того, аби країни Заходу, не продавали такі чипи Росії. Але тепер ми маємо тепер добитися того, щоби в цих чипах не використовувалася технологія прив’язку до ГЛОНАССу. А тепер уявіть собі, що швейцарці, американці, канадійці, тайванці, ті хто роблять мікроелектроніку з прив’язкою до ГЛОНАССу, заберуть підтримку цієї навігаційної системи. Вони (росіяни, – Ред.) не зможуть координувати через свою систему, їм для цього доведеться використовувати систему європейського союзу Galileo або китайську Бейдоу, чи американську GPS. А це знову ж таки можливості закрити їм очі повністю, – каже Ярослав Юрчишин.

Через санкції Росія вже не може напряму купувати такі чипи. Проте легко це робить через країни-посередниці. Ба більше, схожі чипи вільно продають в Інтернеті. Виробники не вважають їх військовою мікроелектронікою, а комерційною, тобто побутовою, бо призначені вони для смартфонів чи фітнес-трекерів. Але у росіян такі цивільні технології легко стають інструментом для вбивства українців – наголошує проєктний менеджер компанії Truman Денис Гутик.

– Тут треба апелювати до проблеми, а не до виробника. Як я сказав, проблема набагато глибша і багаторівнева. По-перше, це певні прогалини у експортному контролі, по-друге– це взагалі підхід до комерційної мікроелектроніки. Тривалий час комерційна мікроелектроніка сприймалася лише як дещо позитивне, рушійна сила розвитку і прогресу. Зараз ми бачимо, що комерційна мікроелектроніка, чип, який може використовуватися у смартфоні, легко використовується державами-терористами у виробництві наприклад дрона-камікадзе. Тобто ситуація у цій сфері змінилася і на цю проблему треба звертати увагу, – зазначає Денис Гутик.

За словами експертів, наводячи ракети, росіяни використовують й інші навігаційні системи: як от GPS, Galileo та BeiDou. Але втративши контроль над власною системою навігації ГЛОНАСС – окупантам буде куди складніше запускати ракети – переконаний експерт Ради економічної безпеки України Антон Микитюк.

– Велика проблема полягає у тому, що всі ці чіпи – вони комерційні. Тобто побутові. Вони стоять у телефонах, фітнес-браслетах. Їх можна в будь-якому іншому обладнанні знайти. І ці чіпи також продаються на маркетплейсах. е-Bay, Amazon, Aliexpress. Виробники чіпів роблять їх, щоб вони застосовувалися до всіх сфер. І росіяни використовують зараз саме комерційні чіпи, оскільки починаючи з 2014 року, почали вводитися санкції на воєнні чипи та чипи подвійного призначення. І зараз ці санкції стають дедалі жорстокими. Але ми повинні розуміти, що якщо зараз виробники чипів скажуть, що вони відмовляємося підтримувати ГЛОНАСС, то все одно, вже ж є партії чипів, які вже вироблені. До заміни цих чипів на нові формати, без підтримки ГЛОНАССу знадобиться приблизно 2-3 роки. Поки вони вийдуть з обороту і з’являться нові чипи без підтримки цієї системи, – каже Антон Микитюк.

Нині українська влада спільно із Радою економічної безпеки на міжнародному рівні апелюють і до самих виробників чипів і до урядових організацій тих держав, де виробляються такі чипи, аби спонукати їх до блокування підтримки ГЛОНАССу – додає нардеп Ярослав Юрчишин.