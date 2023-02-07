До конца февраля обменять старые лампочки на энергосберегающие смогут даже самые маленькие села
Фото: Pixabay
Теперь обменять старые лампочки на энергосберегающие можно в городах и поселках городского типа по всей стране.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Отмечено, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля. А к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.
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По данным ведомства, с начала запуска программы украинцы заказали более 1,1 млн энергосберегающих лампочек через приложение Дія.
Больше всего обменяли ламп:
- Киев — 230 тыс. ламп
- Днепр — 130 тыс. ламп
- Львов — 94 тыс. ламп
- Харьков – 91 тыс. ламп
Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января каждый украинец может бесплатно получить по пять LED-лампочек от государства.
Всего планируют заменить 50 млн ламп — именно такое количество сэкономит работу одного реактора АЭС. 30 млн ламп профинансирует Европейский Союз.
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