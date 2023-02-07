Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

До конца февраля обменять старые лампочки на энергосберегающие смогут даже самые маленькие села

Бедрак Виктория, редактор ленты
світлодіодні led лампи
Фото: Pixabay

Теперь обменять старые лампочки на энергосберегающие можно в городах и поселках городского типа по всей стране.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечено, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля. А к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.

Сейчас смотрят

По данным ведомства, с начала запуска программы украинцы заказали более 1,1 млн энергосберегающих лампочек через приложение Дія.

Больше всего обменяли ламп:

  • Киев — 230 тыс. ламп
  • Днепр — 130 тыс. ламп
  • Львов — 94 тыс. ламп
  • Харьков – 91 тыс. ламп

Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января каждый украинец может бесплатно получить по пять LED-лампочек от государства.

Всего планируют заменить 50 млн ламп — именно такое количество сэкономит работу одного реактора АЭС. 30 млн ламп профинансирует Европейский Союз.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка