До конца февраля обменять старые лампочки на энергосберегающие смогут даже самые маленькие села

Февраль, 07 в 14:52

Теперь обменять старые лампочки на энергосберегающие можно в городах и поселках городского типа по всей стране.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечено, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля. А к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.

Сейчас смотрят По данным ведомства, с начала запуска программы украинцы заказали более 1,1 млн энергосберегающих лампочек через приложение Дія. Больше всего обменяли ламп: Киев — 230 тыс. ламп

Днепр — 130 тыс. ламп

Львов — 94 тыс. ламп

Харьков – 91 тыс. ламп Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января каждый украинец может бесплатно получить по пять LED-лампочек от государства. Всего планируют заменить 50 млн ламп — именно такое количество сэкономит работу одного реактора АЭС. 30 млн ламп профинансирует Европейский Союз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter