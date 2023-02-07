До кінця лютого обміняти старі лампочки на енергозберігаючі зможуть навіть найменші села
Фото: Pixabay
Тепер обміняти старі лампочки на енергозберігаючі можна у містах та селищах міського типу по всій країні.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Зазначено, що у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого. А до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.
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За даними відомства, від початку запуску програми українці замовили понад 1,1 млн енергоощадних лампочок через додаток Дія.
Найбільше обміняли ламп:
- Київ — 230 тис. ламп
- Дніпро — 130 тис. ламп
- Львів — 94 тис. ламп
- Харків — 91 тис. ламп
Нагадаємо, у грудні стало відомо, що з 1 січня кожен українець може безкоштовно отримати по п’ять LED-лампочок від держави.
Загалом планують замінити 50 млн ламп – саме така кількість заощадить роботу одного реактора АЕС. 30 млн ламп профінансує Європейський Союз.
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