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Факти / Україна

До кінця лютого обміняти старі лампочки на енергозберігаючі зможуть навіть найменші села

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
світлодіодні led лампи
Фото: Pixabay

Тепер обміняти старі лампочки на енергозберігаючі можна у містах та селищах міського типу по всій країні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначено, що у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого. А до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.

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За даними відомства, від початку запуску програми українці замовили понад 1,1 млн енергоощадних лампочок через додаток Дія.

Найбільше обміняли ламп:

  • Київ — 230 тис. ламп
  • Дніпро — 130 тис. ламп
  • Львів — 94 тис. ламп
  • Харків — 91 тис. ламп

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що з 1 січня кожен українець може безкоштовно отримати по п’ять LED-лампочок від держави.

Загалом планують замінити 50 млн ламп – саме така кількість заощадить роботу одного реактора АЕС. 30 млн ламп профінансує Європейський Союз.

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