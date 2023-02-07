До кінця лютого обміняти старі лампочки на енергозберігаючі зможуть навіть найменші села

Лютий, 07 в 14:52

Тепер обміняти старі лампочки на енергозберігаючі можна у містах та селищах міського типу по всій країні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначено, що у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого. А до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.

Зараз дивляться За даними відомства, від початку запуску програми українці замовили понад 1,1 млн енергоощадних лампочок через додаток Дія. Найбільше обміняли ламп: Київ — 230 тис. ламп

Дніпро — 130 тис. ламп

Львів — 94 тис. ламп

Харків — 91 тис. ламп Нагадаємо, у грудні стало відомо, що з 1 січня кожен українець може безкоштовно отримати по п’ять LED-лампочок від держави. Загалом планують замінити 50 млн ламп – саме така кількість заощадить роботу одного реактора АЕС. 30 млн ламп профінансує Європейський Союз.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter