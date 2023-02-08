На Кременском направлении сейчас максимальная эскалация – Гайдай

Февраль, 08 в 10:13

Максимальная эскалация в Луганской области сейчас наблюдается на Кременском направлении.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то, наверное, на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны. Это практически ежедневные вражеские атаки, небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда это происходит с помощью тяжелой техники, – сказал он.

Гайдай отметил, что россияне также пытаются наступать и в Белогоровке. В то же время, все атаки войск РФ отражаются украинскими защитниками, захватчики успеха не имеют.

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