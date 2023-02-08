На Кременском направлении сейчас максимальная эскалация – Гайдай
Максимальная эскалация в Луганской области сейчас наблюдается на Кременском направлении.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то, наверное, на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны. Это практически ежедневные вражеские атаки, небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда это происходит с помощью тяжелой техники, – сказал он.
Гайдай отметил, что россияне также пытаются наступать и в Белогоровке. В то же время, все атаки войск РФ отражаются украинскими защитниками, захватчики успеха не имеют.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что нового наступления российских войск можно ожидать в любой день после 15 февраля.
Источник: Сергей Гайдай