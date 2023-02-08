Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Кременском направлении сейчас максимальная эскалация – Гайдай

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Максимальная эскалация в Луганской области сейчас наблюдается на Кременском направлении.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то, наверное, на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны. Это практически ежедневные вражеские атаки, небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда это происходит с помощью тяжелой техники, – сказал он.

Гайдай отметил, что россияне также пытаются наступать и в Белогоровке. В то же время, все атаки войск РФ отражаются украинскими защитниками, захватчики успеха не имеют.

Сейчас смотрят

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что нового наступления российских войск можно ожидать в любой день после 15 февраля.

Источник: Сергей Гайдай

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка