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Факти / Україна

На Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація – Гайдай

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Максимальна ескалація на Луганщині зараз спостерігається на Кремінському напрямку.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Якщо взяти Сватівсько-Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони. Це практично щоденні ворожі атаки, невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки, – сказав він.

Гайдай зазначив, що росіяни також намагаються наступати і в Білогорівці. Водночас всі атаки військ РФ відбиваються українськими захисниками, загарбники успіху не мають.

Зараз дивляться

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що нового наступу російських військ можна очікувати в будь-який день після 15 лютого.

Джерело: Сергій Гайдай

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