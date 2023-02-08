На Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація – Гайдай

Лютий, 08 в 10:13

Максимальна ескалація на Луганщині зараз спостерігається на Кремінському напрямку.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Якщо взяти Сватівсько-Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони. Це практично щоденні ворожі атаки, невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки, – сказав він.

Гайдай зазначив, що росіяни також намагаються наступати і в Білогорівці. Водночас всі атаки військ РФ відбиваються українськими захисниками, загарбники успіху не мають.

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