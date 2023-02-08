Российское военное командование, вероятно, спешит в нереалистические сроки приступить к широкомасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области, не имея достаточной боевой мощи.

Такое предположение озвучили специалисты Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики разделяют мнение британских разведчиков, которые накануне заявили, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны.

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В то же время, отметили в разведке Минобороны Великобритании, российское военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

Эксперты ISW напомнили: еще 28 января прогнозировали, что руководство РФ может снова планировать решительное наступление, ошибочно оценивая возможности российских военных и, вероятно, не имея боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

Кстати, беспокоят возможности армии РФ для наступления и российских военных блогеров.

Аналитики ISW отметили, что один из блогеров волнуется, чтобы российские военные не попали в ловушку, как весной 2022 года, когда пытались начать многочисленные наступательные операции.

Он, в частности, является сторонником постепенного продвижения.

В то же время другой блогер заявляет, что России все еще нужно создать силы прорыва и отказаться от своей нынешней тактики небольших локализованных наступательных действий.

– ISW раньше сообщали, что усилия России, направленные на разрушительные атаки еще больше подрывают возможность большого наступления, – отметили аналитики Института изучения войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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