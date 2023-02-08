Нереалістичні плани та замало сил – ISW про намір РФ захопити Донеччину

Російське військове командування, імовірно, поспішає в нереалістичні терміни розпочати широкомасштабну наступальну операцію щодо захоплення Донецької області, не маючи достатньої бойової потужності.

Таке припущення озвучили фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики поділяють думку британських розвідників, які напередодні заявили, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни.

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Натомість, наголосили в розвідці Міноборони Великої Британії, російське військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

Експерти ISW нагадали: ще 28 січня прогнозували, що керівництво РФ може знову планувати рішучий наступ, помилково оцінюючи можливості російських військових та, імовірно, не маючи бойової потужності, що необхідна для підтримки більше однієї великої наступальної операції.

До слова, непокоять можливості армії РФ для наступу й російських військових блогерів.

Аналітики ISW зауважили, що один із блогерів хвилюється, аби російські військові не втрапили в пастку, як навесні 2022 року, коли намагались розпочати численні наступальні операції.

Він, зокрема, є прихильником поступового просування.

У той час інший блогер заявляє, що Росії все ще потрібно створити сили прориву та відмовитися від своєї теперішньої тактики запуску невеликих локалізованих наступальних дій.

– У ISW раніше повідомляли, що зусилля Росії здійснити руйнівні атаки ще більше підривають стійкість великого наступу, – зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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