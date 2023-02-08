Никуда от этого не денемся: Игнат объяснил, почему появляются новости о новом наступлении РФ

Февраль, 08 в 14:46

По мнению спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, сообщения в СМИ о возможном повторном наступлении России будут появляться и дальше.

В эфире телемарафона Единые новости он отметил, что “мы никуда от этого не денемся”.

— Есть очень много экспертов, Институты изучения войны и просто блогеров, обладающих определенным авторитетом. Также есть издания, имеющие свои источники информации. Нужно больше реагировать на сообщения официальных источников и на ту информацию, которую, в частности, предоставляют ВСУ, — сказал Игнат.

Он добавил, что такая информация появляется, потому что враг проводит определенные маневры.

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— Состоялись учения в Беларуси, в том числе авиационные. Все пришли к выводу, что будет наступление оттуда, что будут провокации, больше воздушных тревог и т.д. Высшее военное руководство имеет всю информацию, чтобы оказывать определенное противодействие, если это произойдет. А Воздушные силы к этому готовятся, – добавил он.

В Минобороны Британии считают, что Россия с начала января 2023 пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине. Ее оперативная цель почти наверняка состоит в том, чтобы оккупировать контролируемые Украиной части Донецкой области.

Институт изучения войны считает, что Россия хочет начать полномасштабное наступление до того, как в Украину поступит западная техника. Однако сами же оккупанты мало верят в то, что у них получится достичь цели.

Фото: АрмияInform