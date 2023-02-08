Лютий, 08 в 14:46

На думку речника командування Повітряних сил України Юрія Ігната, повідомлення у ЗМІ про можливий повторний наступ Росії будуть з’являтися й надалі.

В ефірі телемарафону Єдині новини він зазначив, що “ми нікуди від цього не дінемося”.

— Є дуже багато експертів, Інститути вивчення війни і просто блогерів, які мають певний авторитет. Також є видання, які мають свої джерела інформації. Потрібно більше реагувати на повідомлення офіційних джерел і на ту інформацію, яку, зокрема, надають ЗСУ, – сказав Ігнат.

Він додав, що така інформація з’являється, адже ворог проводить певні маневри.

Зараз дивляться

— Відбулися навчання у Білорусі, зокрема авіаційні. Всі зробили висновки, що буде наступ звідти, що будуть провокації, більше повітряних тривог тощо. Вище військове керівництво має всю інформацію, щоб робити певну протидію, якщо це відбудеться. А Повітряні сили до цього готуються, – додав він.

У Міноборони Британії вважають, що Росія з початку січня 2023 року намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Її оперативна мета майже напевно полягає в тому, щоб окупувати контрольовані Україною частини Донецької області.

Інститут вивчення війни вважає, що Росія хоче розпочати повномасштабний наступ до того, як в Україну надійде західна техніка. Проте самі ж окупанти мало вірять у те, що у них вийде досягнути мети.

Фото: АрміяInform