САУ Gepard и боеприпасы к ним: Германия предоставила Украине новый пакет помощи
Правительство Германии 8 февраля объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи для ВСУ, в котором еще две самоходные артиллерийские установки Gepard и много боеприпасов к ним.
Что вошло в очередной пакет военной помощи:
- две зенитные самоходные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним;
- пять автомобилей для охраны границы;
- 29 электрогенераторов;
- шесть грузовиков;
- шесть мобильных антенных систем;
- 10 подвижных контейнеров.
САУ Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных и наземных (надводных) целей. У нее две 35-миллиметровые пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.
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Источник: Правительство Германии