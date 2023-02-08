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Факты / Україна

САУ Gepard и боеприпасы к ним: Германия предоставила Украине новый пакет помощи

Валентина Летяк, редактор ленты
САУ Gepard

Правительство Германии 8 февраля объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи для ВСУ, в котором еще две самоходные артиллерийские установки Gepard и много боеприпасов к ним.

Что вошло в очередной пакет военной помощи:

  • две зенитные самоходные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним;
  • пять автомобилей для охраны границы;
  • 29 электрогенераторов;
  • шесть грузовиков;
  • шесть мобильных антенных систем;
  • 10 подвижных контейнеров.

САУ Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных и наземных (надводных) целей. У нее две 35-миллиметровые пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

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Источник: Правительство Германии

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