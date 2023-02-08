САУ Gepard та боєприпаси до них: Німеччина надала України новий пакет допомоги

Лютий, 08 в 16:48

Уряд Німеччини 8 лютого оголосив про надання Україні нового пакету допомоги для ЗСУ, у якому ще дві самохідні артилерійські установки Gepard та багато боєприпасів до них.

Що увійшло до чергового пакету військової допомоги:

дві зенітні самохідні установки Gepard та 6 тис. боєприпасів до них;

п’ять автомобілів для охорони кордону;

29 електрогенераторів;

шість вантажівок;

шість мобільних антенних систем;

10 рухомих контейнерів.

САУ Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних та наземних (надводних) цілей. У неї дві 35-міліметрові гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.

Зараз дивляться

Напередодні Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні із промислових запасів 178 танків Leopard 1. Перші з них прибудуть вже влітку.

Джерело: Уряд Німеччини