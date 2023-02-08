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Факти / Україна

САУ Gepard та боєприпаси до них: Німеччина надала України новий пакет допомоги

Валентина Летяк, редакторка стрічки
САУ Gepard

Уряд Німеччини 8 лютого оголосив про надання Україні нового пакету допомоги для ЗСУ, у якому ще дві самохідні артилерійські установки Gepard та багато боєприпасів до них.

Що увійшло до чергового пакету військової допомоги:

  • дві зенітні самохідні установки Gepard та 6 тис. боєприпасів до них;
  • п’ять автомобілів для охорони кордону;
  • 29 електрогенераторів;
  • шість вантажівок;
  • шість мобільних антенних систем;
  • 10 рухомих контейнерів.

САУ Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних та наземних (надводних) цілей. У неї дві 35-міліметрові гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.

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Джерело: Уряд Німеччини

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