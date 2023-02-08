САУ Gepard та боєприпаси до них: Німеччина надала України новий пакет допомоги
Уряд Німеччини 8 лютого оголосив про надання Україні нового пакету допомоги для ЗСУ, у якому ще дві самохідні артилерійські установки Gepard та багато боєприпасів до них.
Що увійшло до чергового пакету військової допомоги:
- дві зенітні самохідні установки Gepard та 6 тис. боєприпасів до них;
- п’ять автомобілів для охорони кордону;
- 29 електрогенераторів;
- шість вантажівок;
- шість мобільних антенних систем;
- 10 рухомих контейнерів.
САУ Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних та наземних (надводних) цілей. У неї дві 35-міліметрові гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.
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Напередодні Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні із промислових запасів 178 танків Leopard 1. Перші з них прибудуть вже влітку.
Джерело: Уряд Німеччини