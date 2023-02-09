Февраль, 09 в 0:20

В Елисейском дворце, что в Париже, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц сделали короткие заявления для прессы перед встречей.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Во время разговора с журналистами Макрон подтвердил свою поддержку народу Украины.

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— Мы стоим вместе с Украиной, твердо и решительно настроены сопровождать ее к победе, — сказал он.

Макрон добавил, что война, которая продолжается в Украине, “касается будущего Европы”.

— Украина может рассчитывать на нас в развитии мира. План, который вы предложили, является важной основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции, — подчеркнул французский лидер.

Владимир Зеленский приветствовал “континентальное единство” с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Кроме того, украинский президент призвал предоставить тяжелое вооружение и самолеты “как можно быстрее”.

— Чем быстрее Украина получит тяжелое дальнобойное вооружение, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе, — сказал он.

Макрон заверил Зеленского, что Франция и Евросоюз намерены продолжать поставлять оружие.

Со своей стороны, Олаф Шольц высоко оценил “мужество”, “храбрость” и “упорство” украинцев.

В свою очередь президент Зеленский обнародовал видео прибытия в Париж на своих страницах в соцсетях.

— Верю, что сегодня мы усилим наше единство, — написал он.

Фото: скриншот из видео / Zelenskiy