Чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится агрессия РФ — Зеленский в Париже
В Елисейском дворце, что в Париже, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц сделали короткие заявления для прессы перед встречей.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Во время разговора с журналистами Макрон подтвердил свою поддержку народу Украины.
— Мы стоим вместе с Украиной, твердо и решительно настроены сопровождать ее к победе, — сказал он.
Макрон добавил, что война, которая продолжается в Украине, “касается будущего Европы”.
— Украина может рассчитывать на нас в развитии мира. План, который вы предложили, является важной основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции, — подчеркнул французский лидер.
Владимир Зеленский приветствовал “континентальное единство” с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.
Кроме того, украинский президент призвал предоставить тяжелое вооружение и самолеты “как можно быстрее”.
— Чем быстрее Украина получит тяжелое дальнобойное вооружение, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе, — сказал он.
Макрон заверил Зеленского, что Франция и Евросоюз намерены продолжать поставлять оружие.
Со своей стороны, Олаф Шольц высоко оценил “мужество”, “храбрость” и “упорство” украинцев.
В свою очередь президент Зеленский обнародовал видео прибытия в Париж на своих страницах в соцсетях.
— Верю, что сегодня мы усилим наше единство, — написал он.
Фото: скриншот из видео / Zelenskiy