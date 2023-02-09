Чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться агресія РФ – Зеленський у Парижі
У Єлисейському палаці, що в Парижі, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили короткі заяви для преси перед зустрічі.
Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.
Під час розмови з журналістами Макрон підтвердив свою підтримку народу України.
– Ми стоїмо разом з Україною, твердо і рішуче налаштовані супроводжувати її до перемоги, — сказав він.
Макрон додав, що війна, яка триває в Україні, “стосується майбутнього Європи”.
– Україна може розраховувати на нас у розбудові миру. План, який ви запропонували, є важливою основою для обговорення цього шляху, який повинен привести нас до міжнародної мирної конференції, — наголосив французький лідер.
Володимир Зеленський привітав “континентальну єдність” з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.
Крім того, український президент закликав надати важке озброєння і літаки “якнайшвидше”.
– Чим швидше Україна отримає важке далекобійне озброєння, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія і ми зможемо повернутися до миру в Європі, – сказав він.
Макрон запевнив Зеленського, що Франція та Євросоюз мають намір продовжувати постачати зброю.
Зі свого боку, Олаф Шольц високо оцінив “мужність”, “хоробрість” і “завзятість” українців.
Своєю чергою президент Зеленський оприлюднив відео прибуття у Париж на своїх сторінках у соцмережах.
– Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність, – написав він.
Фото: зняток з відео / Zelenskiy