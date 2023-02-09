Лютий, 09 в 0:20

У Єлисейському палаці, що в Парижі, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили короткі заяви для преси перед зустрічі.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Під час розмови з журналістами Макрон підтвердив свою підтримку народу України.

Зараз дивляться

– Ми стоїмо разом з Україною, твердо і рішуче налаштовані супроводжувати її до перемоги, — сказав він.

Макрон додав, що війна, яка триває в Україні, “стосується майбутнього Європи”.

– Україна може розраховувати на нас у розбудові миру. План, який ви запропонували, є важливою основою для обговорення цього шляху, який повинен привести нас до міжнародної мирної конференції, — наголосив французький лідер.

Володимир Зеленський привітав “континентальну єдність” з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.

Крім того, український президент закликав надати важке озброєння і літаки “якнайшвидше”.

– Чим швидше Україна отримає важке далекобійне озброєння, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія і ми зможемо повернутися до миру в Європі, – сказав він.

Макрон запевнив Зеленського, що Франція та Євросоюз мають намір продовжувати постачати зброю.

Зі свого боку, Олаф Шольц високо оцінив “мужність”, “хоробрість” і “завзятість” українців.

Своєю чергою президент Зеленський оприлюднив відео прибуття у Париж на своїх сторінках у соцмережах.

– Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність, – написав він.

Фото: зняток з відео / Zelenskiy