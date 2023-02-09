Розвідка України перехопила план РФ зруйнувати політичну стабільність в Молдові – Зеленський

Лютий, 09 в 14:15

Президент Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні Європейської ради в четвер, 9 лютого, заявив про те, що українська розвідка перехопила план Росії щодо руйнування політичної стабільності в Молдові, щоб встановити над нею свій контроль.

Зеленський зазначив, що розповів про це президентці Молдови Майї Санду, щоб попередити її та захистити цю країну від РФ.

– Детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею, – підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що в цьому немає нічого нового – раніше були й інші спроби дестабілізаційної активності в Європі.

Зараз дивляться

– Ми бачимо режим, який довів, що у нього лише одне прагнення – знищити свободу Європи і бути авторитарним господарем на континенті. Для нього наш з вами спільний дім – це лише територія з ресурсами, яку можна загарбати або іншим чином поставити під контроль, щоб вони панували або експлуатували, – розповів український президент.