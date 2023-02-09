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Факти / Світ

Розвідка України перехопила план РФ зруйнувати політичну стабільність в Молдові – Зеленський

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні Європейської ради в четвер, 9 лютого, заявив про те, що українська розвідка перехопила план Росії щодо руйнування політичної стабільності в Молдові, щоб встановити над нею свій контроль. 

Зеленський зазначив, що розповів про це президентці Молдови Майї Санду, щоб попередити її та захистити цю країну від РФ.

– Детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею, – підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що в цьому немає нічого нового – раніше були й інші спроби дестабілізаційної активності в Європі. 

Зараз дивляться

– Ми бачимо режим, який довів, що у нього лише одне прагнення – знищити свободу Європи і бути авторитарним господарем на континенті. Для нього наш з вами спільний дім – це лише територія з ресурсами, яку можна загарбати або іншим чином поставити під контроль, щоб вони панували або експлуатували, – розповів український президент. 

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