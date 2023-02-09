Лютий, 09 в 20:32

Німецький концерн Rheinmetall веде переговори з Києвом щодо постачання танків Panther KF51. У компанії стверджують, що зможуть виконати поставки через 15-18 місяців, водночас кількість не називають. Машини можуть виготовити в Німеччині або Угорщині.

Про особливості та характеристики танків Panther KF51 – читайте далі у матеріалі.

Характеристики

Екіпаж Panther KF51 – це три людини (командир, навідник у вежі та механік-водій). Усередині є місце і для ще одного бійця – оператора БПЛА чи командира підрозділу.

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Стріляє танк із нової 130-мм гладкоствольної гармати Rh120 (а не стандарту НАТО в 120-мм). Компанія створила новий автомат підзарядки на 20 боєприпасів. Можливе застосування баражуючих боєприпасів HERO 120.

Танк має пускову установку для розвідувальних БПЛА та дронів-камікадзе HERO-120, здатну випускати одночасно до 4-х таких дронів. На верхівці також розташований квадрокоптер, час перебування у повітрі якого становить 30 хвилин. Це дає змогу танку бачити ціль навіть поза її видимістю для техніки.

Броня нового танка залишилася загалом такою ж, як у його попередника Leopard 2A7.

Особливості

Panther KF51 вважається танком наступного покоління. Екземпляр такої військової техніки був представлений на міжнародній виставці Eurosatory у Франції зовсім недавно – 13 червня 2022 року.

Танк оснащений сучасною електронікою, що має багатоканальний приціл із тепловізором, автоматичним супроводом цілі та лазерним далекоміром.

Фото: Wikipedia