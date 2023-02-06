Февраль, 06 в 12:58

Стране-агрессору России понадобится около двух месяцев, чтобы сформировать новые военные подразделения. При этом их эффективность будет зависеть от оснащения и подготовки.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, враг планирует наступательные операции на востоке и юге нашего государства весной и летом 2023 года.

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– Если говорить об укомплектовании вражеских войск, то России понадобится около двух месяцев, чтобы собрать военные формирования. И любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, как хорошо россияне будут оснащены и подготовлены, — подчеркнул он.

Скибицкий уточнил, что новая волна мобилизации в РФ будет продолжаться до двух месяцев. Однако реализация планов Кремля напрямую зависит как от оснащения резервистов РФ, так и от темпов и качества военной помощи Украине со стороны Запада.

– Многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина, — объяснил представитель ГУР.

Скибицкий также сообщил, что украинская разведка постоянно мониторит перемещение ядерного оружия в РФ, следит за действиями 12 Главного управления Министерства обороны РФ, отвечающего за подготовку и доставку ядерных зарядов.

– Это процесс непростой, но у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились, начиная с 2014 года, — заверил он.

По данным ГУР Минобороны, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому бои в ближайшие недели могут активизироваться.

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает возможного наступления со стороны россиян в феврале, поскольку в этом месяце исполняется годовщина полномасштабной войны.

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Источник: ГУР Минобороны Украины