Новые наступательные операции войск РФ могут произойти в трех областях Украины. Кремль продолжает мобилизацию и не намерен прекращать войну.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, речь идет о Запорожской области и территориях Донбасса.

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– Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожской области, – подчеркнул он.

Представитель ГУР уточнил, что в Херсонской области и во временно оккупированном Крыму российские войска будут вести оборону.

По словам Скибицкого, враг планирует наступление на востоке и юге нашей страны весной и летом этого года. Именно поэтому Кремль инициировал мобилизацию еще до 500 тыс. призывников в январе.

– В январе 2023 года мы зафиксировали, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тыс. человек – для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года, – рассказал представитель ГУР.

Скибицкий напомнил, что в октябре прошлого года в армию РФ мобилизовали 300 тыс. человек. Таким образом, новая волна мобилизации свидетельствует о том, что “путинский Кремль не намерен прекращать войну”.

По прогнозам разведки, новая волна мобилизации в РФ продлится до двух месяцев.

Как ранее сообщали в ГУР, Кремль отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. В связи с этим бои на фронте могут значительно активизироваться в феврале-марте.

Источник: ГУР Минобороны Украины