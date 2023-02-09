Лютий, 09 в 13:54

Російські окупанти почали формувати так звані кадетські корпуси на тимчасово захоплених територіях України. Вони примушують місцевих мешканців віддавати туди своїх дітей.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, великі втрати на фронті змушують РФ вдаватися як до довготривалих ідеологічних заходів, так і до екстрених, щоб продовжувати тотальну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

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– Зокрема, російські окупаційні “адміністрації” розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів, – зазначила Маляр.

За її даними, один із таких “корпусів” цього року відкрився в тимчасово окупованому місті Старобільськ (Луганська область). Подібні загарбники планують відкрити на Херсонщині: в Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах.

Крім того, на захоплених територіях окупанти продовжують активно агітувати в’язнів вступати до складу російських приватних військових компаній. При цьому кримінальні статті, за якими були засуджені в’язні, їхній вік, стан здоров’я і стать до уваги не беруться.

За даними української розвідки, Росії знадобиться до двох місяців, щоб сформувати нові військові підрозділи. А новий наступ російських військ може відбутися в трьох областях України: Донецькій, Луганській та Запорізькій.

Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Фото: ГУР Міноборони України