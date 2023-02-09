В Киеве ухудшилось качество воздуха: причина и рекомендации от КГГА
В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли).
Об этом предупреждают в КГГА.
– Превышения предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме, — говорится в сообщении.
Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
К слову, британские ученые представили результаты исследования, в котором доказано, что частицы из выхлопных газов автомобилей и дыма от ископаемого топлива связаны с риском немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), на который приходится более 250 тыс. смертей от рака легких во всем мире в год.