В Киеве ухудшилось качество воздуха: причина и рекомендации от КГГА

Февраль, 09 в 13:57

В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли).

Об этом предупреждают в КГГА.

– Превышения предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме, — говорится в сообщении.

Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.

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Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

К слову, британские ученые представили результаты исследования, в котором доказано, что частицы из выхлопных газов автомобилей и дыма от ископаемого топлива связаны с риском немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), на который приходится более 250 тыс. смертей от рака легких во всем мире в год.