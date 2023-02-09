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Факты / Україна

В Киеве ухудшилось качество воздуха: причина и рекомендации от КГГА

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Київ
Фото: Pixabay

В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли).

Об этом предупреждают в КГГА.

– Превышения предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме, — говорится в сообщении.

Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности, низкая скорость ветра.

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Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

К слову, британские ученые представили результаты исследования, в котором доказано, что частицы из выхлопных газов автомобилей и дыма от ископаемого топлива связаны с риском немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), на который приходится более 250 тыс. смертей от рака легких во всем мире в год.

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