У Києві погіршилась якість повітря: причина та рекомендації від КМДА
У Києві станом на 13:00 cпостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу).
Про це попереджають у КМДА.
– Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі, – йдеться у повідомленні.
Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
До речі, британські вчені представили результати дослідження, в якому доведено, що частинки з вихлопних газів автомобілів і диму від викопного палива пов’язані з ризиком недрібноклітинного раку легень (НДРЛ), на який припадає понад 250 тис. смертей від раку легень у всьому світі на рік.