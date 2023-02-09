У Києві погіршилась якість повітря: причина та рекомендації від КМДА

Лютий, 09 в 13:57

У Києві станом на 13:00 cпостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу).

Про це попереджають у КМДА.

– Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі, – йдеться у повідомленні.

Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

До речі, британські вчені представили результати дослідження, в якому доведено, що частинки з вихлопних газів автомобілів і диму від викопного палива пов’язані з ризиком недрібноклітинного раку легень (НДРЛ), на який припадає понад 250 тис. смертей від раку легень у всьому світі на рік.