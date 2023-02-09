Какой истребитель мощнее — F-16 или МиГ-29: эксклюзив с боевым пилотом

Февраль, 09 в 11:22

Следующее заседание Рамштайн, вероятно, будет авиационным, и уже начались дискуссии о предоставлении украинским пилотам современных истребителей вместо устаревших советских МиГов. Чаще всего вспоминают о F-16.

Журналист Фактів тижня Павел Васильев вместе с военным аналитиком Игалем Левиным, спикером Воздушных сил Украины Юрием Игнатом и боевым пилотом Джусом сравнили два популярных в мире истребителя — советский МиГ-29 и западный F-16.

Чем они похожи и в чем принципиальная разница?

На первый взгляд, обе машины очень похожи и по габаритам, и по летным характеристикам.

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Оба самолета относят к легкому классу машин: МиГ-29 без топлива и вооружения весит почти 11 тонн, F-16 немного легче — 9,5 тонн.

Скорость почти одинаковая: 2 450 км/ч у МиГ-29 против 2 410 км/ч у F-16.

Достижимая высота для обеих машин одинакова — 18 км.

По радиусу действия, без дополнительных топливных баков, преимущество за советской машиной — 700 км против 500 км у “американца”.

То есть по некоторым параметрам МиГ-29 даже превосходит F-16. Но важно ли это в воздушном бою? Ведь главная функция обоих самолетов — именно воевать.

Принципиальные различия:

Отличить обе машины можно с первого взгляда. Больший вес МиГ-29 именно из-за того, что в нем не один, а два двигателя, соответственно — вдвое больше работы для аэродромных мотористов.

Военный аналитик из Израиля, страны, которая уже десятилетиями эксплуатирует F-16, Игаль Левин говорит, что несмотря на все усилия в СССР в свое время так и не смогли сделать двигатель для легкого истребителя, и не только его.

— В Советском Союзе пришлось искать костыли для того, чтобы можно было подогнать характеристики этих машин вот к западным аналогам. И это касается всех решений, даже конструкционных. Например, кабина. Если мы посмотрим на кабину F-16, остекление фонаря — оно полностью, как колпак, стеклянное, без переплета, — объяснил эксперт.

И на этом расхождения только начинаются. Например, всего было произведено около 1 600 МиГов всех модификаций, а F-16 почти втрое больше — 4 600.

Сейчас F-16 стоит на вооружении в 27 странах мира, а это огромный опыт как эксплуатации, так и боевого применения.

Если сначала F-16 и МиГ-29 были в чем-то похожи, то дальше американцы с каждой модификацией совершенствовались, а МиГ начали отставать в развитии.

— Советские, а потом российские уже системы, авионика, не конкуренты абсолютно американским, западным. И, конечно же, номенклатура вооружений. Те ракеты, которые могут работать по наземным целям. Хороший пример — у нас есть ракеты AGM-88 HARM, антирадарные. Это хороший пример западной системы ракеты, которая уничтожает радары и всевозможные ПВО, — говорит Левин.

Преимущества западных образцов именно в качестве и количестве вооружения, которое создавалось для применения с F-16.

— Это многоцелевой самолет, который может работать по воздушным целям, а это — самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА врага, а также барражирующие боеприпасы, то есть дроны-камикадзе. И плюс он работает и по наземным целям. Способен эффективно уничтожать вражескую технику, работать по взводным, ротным опорным пунктам, складам боеприпасов. В зависимости от того, какой тип вооружения на нем будет установлен. И это вооружение будет лететь точно, и главное — далеко, — рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Поэтому сейчас F-16 трудно назвать истребителем. Он один может выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и даже морского охранника. Об этом в эксклюзивном интервью Фактам тижня рассказал действующий пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Джус.

— Это могут быть противокорабельные Гарпуны, которые применяются с морских платформ, или береговых платформ, их также можно и с истребителя пускать. Это предоставляет гораздо больше возможностей, это гибче, поскольку ты можешь их применять в любой точке театра боевых действий, — говорит боевой летчик.

Для сравнения: береговые батареи Гарпунов, например, в районе Одессы, перекрывают лишь юго-западную часть Черного моря. Тогда как пара F-16, даже не приближаясь к временно оккупированному Крыму, может контролировать большую часть всего моря. То есть фактически закрыть Черноморский флот РФ на базе в Новороссийске. И ни о каких десантных операциях россияне могут уже не мечтать.

В то же время два самолета, даже сверхсовременных, погоды на фронте не сделают, поэтому дальше разберем: сколько нам их надо и на какое минимальное количество мы можем рассчитывать?

Еще по мирным расчетам, Украине нужно было пять бригад тактической авиации — это 180 боевых самолетов. Конечно, вооружение пяти бригад современными самолетами – процесс очень длительный. Поэтому будем говорить о минимальном количестве.

Для выполнения боевой задачи требуется два истребителя. Вторая пара при этом находится в резерве и готова прийти на помощь первой. Третья пара самолетов охраняет собственный аэродром. Это уже шесть самолетов. Но на боевое задание может вылетать и две пары. Это уже восемь. Кроме того, несколько самолетов в подразделении могут находиться на техническом обслуживании. Поэтому речь идет как минимум об одной эскадрилье — 12 самолетов.

По словам Игната, еще лучше иметь не одну, а две-три эскадрильи, но просто так предоставить даже 12 самолетов F-16 — невозможно. Западная техника эксплуатируется по другим правилам, чем МиГи и Су.

— Нам нужно готовить аэродромную инфраструктуру, а это уже делается. Министерство инфраструктуры привлечено к этой работе, и наряду с военными делают те полосы, которые без проблем способны будут принимать такие самолеты, как F-16, потому что техника западная очень требовательна именно к покрытию взлетно-посадочных полос, — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Но подготовить аэродромы — это только начало. Командиров нужно научить новым тактическим приемам, техников — тонкостям ремонта и обслуживания, а пилотов — летать и уничтожать воздушные, наземные и морские цели.

Джус говорит, что летать на F-16 нетрудно — пилот с опытом научится за неделю, но воевать — это другое дело. Здесь подготовка займет несколько месяцев.

— Если, грубо говоря, ограничиться только истребительными задачами, то это может быть, гипотетически, пару месяцев. Если мы хотим применить эту платформу по полной программе для всех наших задач, то это немножко дольше будет. Можно будет комбинировать, например, одни учатся для базовых задач, но быстро, другие — дольше, но по полной программе, — объяснил летчик.

Пока неизвестна даже модель будущих крыльев для украинских пилотов. F-16 — это лишь самый вероятный вариант, как один из самых массовых и приспособленных для современной войны самолетов.

Несмотря на эту неопределенность, украинские пилоты уже изучают F-16 и готовятся. Пригодились даже общедоступные компьютерные симуляторы полетов.

— Ознакомиться с кабиной, с приборами, с режимами работы того же радара, с ракетами и тому подобное. Даже на таком базовом уровне это очень полезно и по меньшей мере очень мотивирует. То есть ребята, которые впервые сели за симулятор, увидели: “Вау, да это же крутая штука!” — говорит пилот.

Но полноценные учебные полеты могут начаться только тогда, когда станет понятно, действительно ли мы получим самолеты, и какую именно модель и модификацию.

Левин считает, что “авиационный ленд-лиз” для Украины — вопрос решенный:

— Как и с танками, это просто, в конце концов, вопрос времени. Это не вопрос “да-нет”. Это вопрос “да” и “когда”.

В Воздушных силах ожидают решения о самолетах уже в этом месяце.

— Вопрос о предоставлении Украине самолетов не смолкает никогда. И постоянно есть группы людей, которые занимаются этим на разных уровнях и в разных государствах. И в частности в США, которые являются производителем этого самолета. Мы слышали заявления наших политических лидеров о том, что следующий Рамштайн будет авиационным. Возможно, Рамштайн и даст нам ответы на эти вопросы, когда мы можем получить эту технику, — сказал Игнат.

И пока это оптимистический прогноз. Так что с учетом времени на подготовку пилотов и техников, первые F-16, если и появятся в украинском небе, то не раньше конца весны. Но главное, что процесс уже идет, и к новым самолетам уже тщательно присматриваются украинские асы.

Фото: Факти тижня