В Минобороны Польши назвали условие передачи Украине истребителей F-16 или МиГ-29
Польша может передать Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции.
Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
Он отметил, что сейчас вопрос передачи Украине самолетов не обсуждается.
— Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках Рамштайна или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие, — отметил Скуркевич.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей F-16 возможна при условии, что такое решение поддержит НАТО.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас продолжается работа по разблокированию решения о предоставлении нашему государству первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.