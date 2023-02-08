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Факты / Україна

В Минобороны Польши назвали условие передачи Украине истребителей F-16 или МиГ-29

Валентина Чорна, редактор ленты
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Польша может передать Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Он отметил, что сейчас вопрос передачи Украине самолетов не обсуждается.

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— Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках Рамштайна или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие, — отметил Скуркевич.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей F-16 возможна при условии, что такое решение поддержит НАТО.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас продолжается работа по разблокированию решения о предоставлении нашему государству первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

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Источник: Укринформ
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