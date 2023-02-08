Февраль, 08 в 11:04

Польша может передать Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Он отметил, что сейчас вопрос передачи Украине самолетов не обсуждается.

Сейчас смотрят — Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках Рамштайна или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие, — отметил Скуркевич. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей F-16 возможна при условии, что такое решение поддержит НАТО. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас продолжается работа по разблокированию решения о предоставлении нашему государству первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Читайте F-16 или Gripen: Украина обсуждает с партнерами НАТО передачу тактической авиации

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