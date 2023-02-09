Снос памятника Ватутину в Киеве: кем был генерал и почему вокруг было столько конфликтов
В Киеве в Мариинском парке после многих лет споров был демонтирован памятник герою СССР, генералу Николаю Ватутину. Монумент отправили в один из музеев.
Кем был Ватутин, за какие достижения ему построили памятник и почему решили демонтировать — читайте дальше в материале.
Кем был Ватутин
Николай Ватутин – советский генерал армии, посмертно (с 1965 года) герой СССР, командовавший группой советских войск в Украине во время Второй мировой войны.
Он родился в 1901 году в одной из деревень на территории нынешней Белгородской области России в семье крестьянина-середняка.
В большевистской революции не участвовал, в советскую армию попал в апреле 1920 года, по одной версии — по призыву, по другой добровольцем.
Успел принять участие в разгроме армии Нестора Махно в Луганской области и борьбе со сторонниками Украинской народной республики (УНР) в 1920-1921 годах.
Это один из моментов в биографии Ватутина, вызывающий критику в Украине.
С 1922 года он командовал разными подразделениями советской армии, преимущественно на территориях Украины и России, в 1937 году окончил академию Генштаба советской армии в Москве. Ватутина обошли стороной сталинские репрессии 1930-х.
В начале Великой отечественной войны Ватутин был заместителем командующего Генштабом армии СССР, в 1942 году командовал войсками юго-западного фронта во время битвы за Сталинград.
В 1943 году командовал Воронежским фронтом, тогда советские войска победили немецкие силы в битве на Курской дуге и окончательно перехватили инициативу в войне.
Согласно официальной версии, 29 февраля 1944 года автомобиль Ватутина попал в засаду бойцов УПА возле села Милятин недалеко от Острога. Ватутин получил тяжелое ранение в ногу и скончался.
Почему снесли памятник Ватутину
Кроме борьбы со сторонниками УНР в 1920-1921 годах, Ватутина, как одного из советских военных, обвиняли в массовой мобилизации неподготовленной украинской молодежи на Левобережной Украине, чтобы поскорее освободить от войск Адольфа Гитлера Киев и выйти на Правобережье.
— Ужасная бойня, устроенная Сталиным, чтобы под очередную дату октябрьского переворота “освободить” Киев в 1943 году, привела к масштабной катастрофе и потерям, последствия которых мы ощущаем и поныне… Освобождал Киев генерал Ватутин, — писал историк Роман Федько в 2017 году.
По его мнению, Ватутин был среди советских военачальников, которые больше всего хотели угодить Сталину, даже если это стоило жизни сотням тысяч советских военных.
Подобное заключение содержится и в сообщении Украинского института национальной памяти о сносе монумента.
— Во время битвы за Днепр, участие в котором принимал Первый украинский фронт, возглавляемый Ватутиным, к боевым действиям массово привлекали “черную пехоту” — на скорую руку мобилизованных, необученных и неснаряженных мужчин, которых бросали на гибель во время форсирования реки осенью 1943 года. Однако и тысячи хорошо обученных бойцов воздушно-десантных войск погибли во время неудачно спланированной Букринской десантной операции, говорится в сообщении.
В частности, глава этого института Антон Дробович отреагировал на демонтаж памятника и отметил, что “научная дискуссия по участию Ватутина в битвах с борцами за независимость Украины в 1920-х годах, а также об ответственности за чрезмерные жертвы, неофициальную мобилизацию и так называемых “черносветников” “во время форсирования Днепра и битвы за Киев в 1943 году продолжается”.
— Хотя у нас нет лишних иллюзий и видим, что российские полководцы никогда особо не жалели личный состав, но выводы об успехах или провалах военных операций нужно делать на основании фактов, документов, достоверных материалов, часть из которых до сих пор в закрытых архивах государства-агрессора. Уверен, что исчерпывающие монографии и выводы относительно этих событий в целом и фигуры Ватутина в частности, еще будут написаны. Нам еще одна причина денацифицировать Россия и сделать доступной правду, – написал он в Facebook.