Снос памятника Ватутину в Киеве: кем был генерал и почему вокруг было столько конфликтов

Февраль, 09 в 21:19

В Киеве в Мариинском парке после многих лет споров был демонтирован памятник герою СССР, генералу Николаю Ватутину. Монумент отправили в один из музеев.

Кем был Ватутин, за какие достижения ему построили памятник и почему решили демонтировать — читайте дальше в материале.

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Кем был Ватутин

Николай Ватутин – советский генерал армии, посмертно (с 1965 года) герой СССР, командовавший группой советских войск в Украине во время Второй мировой войны.

Он родился в 1901 году в одной из деревень на территории нынешней Белгородской области России в семье крестьянина-середняка.

В большевистской революции не участвовал, в советскую армию попал в апреле 1920 года, по одной версии — по призыву, по другой добровольцем.

Успел принять участие в разгроме армии Нестора Махно в Луганской области и борьбе со сторонниками Украинской народной республики (УНР) в 1920-1921 годах.

Это один из моментов в биографии Ватутина, вызывающий критику в Украине.

С 1922 года он командовал разными подразделениями советской армии, преимущественно на территориях Украины и России, в 1937 году окончил академию Генштаба советской армии в Москве. Ватутина обошли стороной сталинские репрессии 1930-х.

В начале Великой отечественной войны Ватутин был заместителем командующего Генштабом армии СССР, в 1942 году командовал войсками юго-западного фронта во время битвы за Сталинград.

В 1943 году командовал Воронежским фронтом, тогда советские войска победили немецкие силы в битве на Курской дуге и окончательно перехватили инициативу в войне.

Согласно официальной версии, 29 февраля 1944 года автомобиль Ватутина попал в засаду бойцов УПА возле села Милятин недалеко от Острога. Ватутин получил тяжелое ранение в ногу и скончался.

Почему снесли памятник Ватутину

Кроме борьбы со сторонниками УНР в 1920-1921 годах, Ватутина, как одного из советских военных, обвиняли в массовой мобилизации неподготовленной украинской молодежи на Левобережной Украине, чтобы поскорее освободить от войск Адольфа Гитлера Киев и выйти на Правобережье.

— Ужасная бойня, устроенная Сталиным, чтобы под очередную дату октябрьского переворота “освободить” Киев в 1943 году, привела к масштабной катастрофе и потерям, последствия которых мы ощущаем и поныне… Освобождал Киев генерал Ватутин, — писал историк Роман Федько в 2017 году.

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По его мнению, Ватутин был среди советских военачальников, которые больше всего хотели угодить Сталину, даже если это стоило жизни сотням тысяч советских военных.

Подобное заключение содержится и в сообщении Украинского института национальной памяти о сносе монумента.

— Во время битвы за Днепр, участие в котором принимал Первый украинский фронт, возглавляемый Ватутиным, к боевым действиям массово привлекали “черную пехоту” — на скорую руку мобилизованных, необученных и неснаряженных мужчин, которых бросали на гибель во время форсирования реки осенью 1943 года. Однако и тысячи хорошо обученных бойцов воздушно-десантных войск погибли во время неудачно спланированной Букринской десантной операции, говорится в сообщении.

В частности, глава этого института Антон Дробович отреагировал на демонтаж памятника и отметил, что “научная дискуссия по участию Ватутина в битвах с борцами за независимость Украины в 1920-х годах, а также об ответственности за чрезмерные жертвы, неофициальную мобилизацию и так называемых “черносветников” “во время форсирования Днепра и битвы за Киев в 1943 году продолжается”.