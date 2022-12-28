Памятник Екатерине II после демонтажа будет передан в музей

Декабрь, 28 в 17:05

Памятник российской царице Екатерине II с Екатеринской площади в Одессе после демонтажа будет передан Одесскому художественному музею.

Об этом сообщили в Одесском горсовете в Telegram-канале.

— Сегодня к исполнению решения Одесского городского совета начат демонтаж фигур “Учредителям Одессы”, в народе известных как памятник Екатерине II. Эта памятка будет передана в художественный музей согласно решению сессии. Она, а также четыре фигуры, являющиеся памятниками национального значения, — сказал заместитель городского головы Одессы Олег Брындак в видеообращении.

По его словам, таким образом, в Одессе “начинают тяжелый и долгий, однако необходимый процесс переосмысления собственной истории и освобождения от советских и имперских мифов”.

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Как известно, утром 28 декабря в Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II. Из-за этого было перекрыто движение транспорта на Екатеринской площади.

Коммунальщики начали подготовку к демонтажу и разбирают недавно возведенный вокруг памятника саркофаг. На месте находилось большое количество охраны.

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Источник: Городской совет Одессы