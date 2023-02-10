Масштабная воздушная тревога: в Кривом Роге раздался взрыв
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Утром 10 февраля в Кривом Роге раздался взрыв.
Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.
По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.
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Сразу после первых сообщений о громких звуках глава Криворожской администрации Александр Вилкул призвал местных жителей воздержаться от публикаций в сети.
– Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете, – написал в Telegram Александр Вилкул.
Утром 10 февраля россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, а также совершили пуски Калибров с кораблей.
По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в эти минуты оккупанты запускают уже вторую волну ракет.