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Факты / Україна

Масштабная воздушная тревога: в Кривом Роге раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Масштабная воздушная тревога: в Кривом Роге раздался взрыв
Фото: Depositphotos

Утром 10 февраля в Кривом Роге раздался взрыв.

Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.

По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.

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Сразу после первых сообщений о громких звуках глава Криворожской администрации Александр Вилкул призвал местных жителей воздержаться от публикаций в сети.

– Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете, – написал в Telegram Александр Вилкул.

Утром 10 февраля россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, а также совершили пуски Калибров с кораблей.

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в эти минуты оккупанты запускают уже вторую волну ракет.

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