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Факти / Україна

Масштабна повітряна тривога: у Кривому Розі пролунав вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Масштабна повітряна тривога: у Кривому Розі пролунав вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 10 лютого в Кривому Розі пролунав вибух.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.

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Відразу після перших повідомлень про гучні звуки очільник Криворізької адміністрації Олександр Вілкул закликав місцевих жителів утриматись від публікацій у мережі.

–  Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Усі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті, – написав у Telegram Олександр Вілкул.

Уранці 10 лютого росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, а також здійснили пуски Калібрів із кораблів.

За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у ці хвилини окупанти запускають уже другу хвилю ракет.

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