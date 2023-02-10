Масштабна повітряна тривога: у Кривому Розі пролунав вибух

Лютий, 10 в 9:38

Уранці 10 лютого в Кривому Розі пролунав вибух.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.

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Відразу після перших повідомлень про гучні звуки очільник Криворізької адміністрації Олександр Вілкул закликав місцевих жителів утриматись від публікацій у мережі.

– Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Усі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті, – написав у Telegram Олександр Вілкул.

Уранці 10 лютого росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, а також здійснили пуски Калібрів із кораблів.

За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у ці хвилини окупанти запускають уже другу хвилю ракет.